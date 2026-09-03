Previsão do tempo em São Paulo nesta sexta-feira, 4: chuva volta com avanço de frente fria

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A sexta-feira, 4 de setembro, em São Paulo terá mudança no tempo com a chegada de uma nova frente fria. Após uma manhã estável, a nebulosidade aumenta à tarde e a chuva retorna entre o fim da tarde e a noite, podendo ser moderada a forte em algumas regiões do estado. Na capital, a previsão é de chuva fraca e isolada, com máxima de 28°C. Acompanhe os detalhes para sua região.

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A previsão do tempo em São Paulo nesta sexta-feira, 4 de setembro, muda ao longo do dia com a aproximação de uma nova frente fria. O estado começa com tempo firme e temperaturas amenas, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde. Entre o fim da tarde e a noite, a chuva retorna a algumas áreas paulistas e pode ocorrer com intensidade de moderada a forte.

As regiões oeste, sudoeste e sul de São Paulo, além do litoral e da Grande São Paulo, estão entre as áreas onde a mudança do tempo será mais perceptível. O avanço do sistema ocorre depois de uma manhã mais estável e está associado a uma frente fria que atravessa o Sul do Brasil e começa a influenciar o Sudeste no decorrer da sexta-feira.

Na cidade de São Paulo, o começo do dia será de tempo firme, com sol entre poucas nuvens. A nebulosidade aumenta durante a tarde e, à noite, existe possibilidade de chuva fraca e isolada. A temperatura máxima prevista pelo Climatempo é de 28°C.

Quando a chuva volta a São Paulo?

A mudança mais significativa no estado é esperada entre o fim da tarde e a noite. Segundo o Climatempo, a chuva retorna principalmente ao oeste, sudoeste, sul, litoral e Grande São Paulo, podendo alcançar intensidade moderada a forte nessas áreas.

Na capital, porém, a previsão é mais branda: a chance é de chuva fraca e isolada durante a noite. Antes disso, o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã, seguido de aumento da nebulosidade à tarde e máxima de 28°C.

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Previsão do tempo por região do Brasil

Sudeste

Em São Paulo, a chuva retorna entre o fim da tarde e a noite, principalmente no oeste, sudoeste, sul, litoral e Grande São Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo e a maior parte de Minas Gerais terão tempo estável, sol e temperaturas em elevação. Apenas o nordeste mineiro pode ter chuva isolada, enquanto as rajadas chegam a 70 km/h na Região dos Lagos, no Rio.

Sul

A frente fria provoca chuva desde a madrugada e manhã no litoral gaúcho, Grande Porto Alegre e extremo norte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, a instabilidade alcança Santa Catarina e Paraná, com chuva moderada a forte e risco de temporais no norte catarinense. Nas demais áreas gaúchas, o tempo fica mais firme, enquanto o norte paranaense registra calor pré-frontal.

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Centro-Oeste

Uma área de baixa pressão provoca chuva moderada a forte no oeste e centro-sul de Mato Grosso do Sul, com avanço das instabilidades para o leste durante a tarde. Mato Grosso, norte de Goiás e Distrito Federal também podem registrar pancadas, com risco de temporais no nordeste mato-grossense. O calor continua intenso em grande parte da região.

Nordeste

A chuva ocorre entre Ilhéus e Salvador e volta a atingir áreas do oeste e sudoeste da Bahia, além do centro-sul do Maranhão e Piauí. Há possibilidade de temporais isolados no oeste maranhense e chuva entre o litoral do Ceará e Sergipe. Nas áreas mais secas, a umidade pode ficar entre 20% e 30%, com rajadas de até 70 km/h em pontos isolados do interior.

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Norte

O aumento da umidade favorece pancadas entre a tarde e a noite no centro-sul do Pará, Tocantins e sul do Amazonas, acompanhadas de trovoadas. Amazonas e Rondônia continuam sujeitos a pancadas típicas de calor, enquanto o Acre pode ter chuva isolada. O maior risco de temporais fica entre o sul e sudeste do Pará e o leste e norte do Tocantins.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta-feira, 4 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 13°C / 30°C



Brasília (DF): 18°C / 31°C



Curitiba (PR): 14°C / 23°C



Florianópolis (SC): 16°C / 19°C



Goiânia (GO): 22°C / 33°C



Manaus (AM): 27°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 13°C / 18°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 32°C



Salvador (BA): 24°C / 30°C



São Paulo (SP): 16°C / 28°C