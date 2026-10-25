Previsão do tempo em São Paulo nesta segunda, 26: chuva derruba temperaturas e máxima fica em 18°C

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São Paulo terá uma segunda-feira (26) fria, úmida e com céu carregado, após a passagem de uma frente fria. As temperaturas variarão entre 14°C e 18°C, com previsão de chuva fraca ao longo do dia e da noite. A queda na máxima é significativa, mantendo a sensação de frio na capital.

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A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 26 de outubro, indica uma mudança importante nas temperaturas depois de um fim de semana marcado pela passagem de uma frente fria e por chuva intensa. A capital paulista terá um dia frio, úmido e com predomínio de céu carregado.

Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 14°C e apenas 18°C. A queda da máxima será significativa em comparação aos dias anteriores, reflexo do avanço de ar mais frio sobre o estado depois da frente fria que atravessa o Sudeste durante o fim de semana.

A previsão indica tempo chuvoso durante o dia e também à noite, embora o volume estimado seja baixo, de cerca de 2 milímetros. O vento sopra de sul, com velocidade média próxima de 11 km/h, contribuindo para manter a sensação de frio na capital.

Vai chover em São Paulo na segunda-feira?

Sim. O Climatempo mantém indicação de chuva para a cidade ao longo da segunda-feira, em um cenário de muita nebulosidade e temperaturas baixas.

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Apesar disso, não são esperados os mesmos volumes elevados previstos para o domingo. A estimativa é de aproximadamente 2 milímetros, indicando precipitação mais fraca após a passagem das instabilidades mais intensas.

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Temperatura cai após fim de semana de temporais

O frio será um dos principais destaques da segunda-feira. A mínima prevista é de 14°C, e a máxima não passa de 18°C, deixando a amplitude térmica bastante reduzida.

A mudança ocorre depois de um domingo em que a frente fria provoca chuva persistente e derruba as temperaturas em São Paulo. O Climatempo prevê para o domingo máxima de 21°C e cerca de 50 milímetros de chuva na capital.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 26 de outubro:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 17°C / 26°C



Brasília (DF): 21°C / 29°C



Curitiba (PR): 9°C / 16°C



Florianópolis (SC): 16°C / 19°C



Goiânia (GO): 22°C / 30°C



Manaus (AM): 27°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 13°C / 19°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 22°C



Salvador (BA): 25°C / 31°C



São Paulo (SP): 14°C / 18°C

Como começa a próxima semana?

Depois da segunda-feira fria e úmida, a tendência indicada pelo Climatempo é de diminuição da chuva na terça-feira (27). A capital continua com temperaturas amenas e bastante nebulosidade, mas a previsão atual aponta tempo sem chuva, com mínima de 13°C e máxima de 21°C.