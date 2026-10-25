Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 51,78% 64.229.885 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,22% 59.812.670 VOTOS
Presidente
99,96%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
PSD - 55 Omar Aziz 61,41% 1.273.834 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,59% 800.308 VOTOS
GOVERNADOR - AM
99,99%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

Mapa interativo: Siga a apuração em plataforma especial

acompanhar →
Agenda Verde

Previsão do tempo em São Paulo nesta segunda, 26: chuva derruba temperaturas e máxima fica em 18°C

Capital paulista terá um dia frio, úmido e com chuva

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 20h00
Chuva em São Paulo
Chuva forte e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Previsão do tempo em São Paulo nesta segunda, 26: chuva derruba temperaturas e máxima fica em 18°C Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 26 de outubro, indica uma mudança importante nas temperaturas depois de um fim de semana marcado pela passagem de uma frente fria e por chuva intensa. A capital paulista terá um dia frio, úmido e com predomínio de céu carregado.

Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 14°C e apenas 18°C. A queda da máxima será significativa em comparação aos dias anteriores, reflexo do avanço de ar mais frio sobre o estado depois da frente fria que atravessa o Sudeste durante o fim de semana.

A previsão indica tempo chuvoso durante o dia e também à noite, embora o volume estimado seja baixo, de cerca de 2 milímetros. O vento sopra de sul, com velocidade média próxima de 11 km/h, contribuindo para manter a sensação de frio na capital.

Siga

Vai chover em São Paulo na segunda-feira?

Sim. O Climatempo mantém indicação de chuva para a cidade ao longo da segunda-feira, em um cenário de muita nebulosidade e temperaturas baixas.

Continua após a publicidade

Apesar disso, não são esperados os mesmos volumes elevados previstos para o domingo. A estimativa é de aproximadamente 2 milímetros, indicando precipitação mais fraca após a passagem das instabilidades mais intensas.

Continua após a publicidade

Temperatura cai após fim de semana de temporais

O frio será um dos principais destaques da segunda-feira. A mínima prevista é de 14°C, e a máxima não passa de 18°C, deixando a amplitude térmica bastante reduzida.

A mudança ocorre depois de um domingo em que a frente fria provoca chuva persistente e derruba as temperaturas em São Paulo. O Climatempo prevê para o domingo máxima de 21°C e cerca de 50 milímetros de chuva na capital.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 26 de outubro:

Fonte: Climatempo

Continua após a publicidade
  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 26°C
  • Brasília (DF): 21°C / 29°C
  • Curitiba (PR): 9°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 16°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 30°C
  • Manaus (AM): 27°C / 34°C
  • Porto Alegre (RS): 13°C / 19°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 22°C
  • Salvador (BA): 25°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 18°C

Como começa a próxima semana?

Depois da segunda-feira fria e úmida, a tendência indicada pelo Climatempo é de diminuição da chuva na terça-feira (27). A capital continua com temperaturas amenas e bastante nebulosidade, mas a previsão atual aponta tempo sem chuva, com mínima de 13°C e máxima de 21°C.

Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).