Previsão do tempo em São Paulo nesta segunda, 23: instabilidade segue e máxima chega a 28°C
Capital paulista começa a semana com condições típicas da primavera e temperaturas elevadas
A previsão do tempo para esta segunda-feira, 23 de novembro, indica um começo de semana marcado por sol entre algumas nuvens em São Paulo. Apesar das aberturas ao longo do dia, a atmosfera permanece instável e favorece a formação de pancadas em diferentes períodos.
Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 21°C e 28°C. A Climatempo prevê chuva rápida durante o dia e também à noite, com possibilidade de trovoadas nos momentos de maior instabilidade.
Por que novembro está mais quente?
A Climatempo explica que a segunda metade de novembro tende a registrar temperaturas mais elevadas em grande parte do país, inclusive em áreas do Centro-Sul. A menor atuação do ar frio de origem polar facilita o aquecimento, enquanto os dias mais longos também contribuem para máximas mais altas.
Outro fator é a tendência de as frentes frias passarem mais pelo oceano na altura das regiões Sul e Sudeste, limitando a entrada de ar polar pelo interior do Brasil. Com isso, as temperaturas conseguem subir com mais facilidade.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 23 de novembro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 20°C / 28°C
- Brasília (DF): 20°C / 26°C
- Curitiba (PR): 18°C / 23°C
- Florianópolis (SC): 21°C / 25°C
- Goiânia (GO): 21°C / 28°C
- Manaus (AM): 28°C / 35°C
- Porto Alegre (RS): 19°C / 26°C
- Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 32°C
- Salvador (BA): 26°C / 30°C
- São Paulo (SP): 21°C / 28°C
Quando é caracterizada uma onda de calor?
A Climatempo ressalta que um ou poucos dias quentes não bastam para caracterizar uma onda de calor. Um dos critérios usados considera máximas pelo menos 5°C acima da média histórica por cinco dias consecutivos ou mais.
Para a segunda quinzena de novembro, a previsão é de dias quentes e abafados, mas também com pancadas frequentes e oscilações de temperatura. As projeções citadas pela Climatempo não indicam um bloqueio atmosférico persistente para o período, o que reduz a possibilidade de manutenção contínua de máximas muito elevadas.
Em dias com mais nuvens e chuva, como pode ocorrer nesta segunda-feira em São Paulo, as temperaturas máximas tendem a ficar mais contidas e podem voltar a subir quando a instabilidade diminui.