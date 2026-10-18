Previsão do tempo em São Paulo nesta segunda, 19: capital terá dia frio e céu nublado
Sensação térmica pode cair a 12°C nas primeiras horas do dia
A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 19 de outubro, indica um dia de temperaturas amenas e predomínio de muita nebulosidade. Segundo o Climatempo, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu completamente nublado.
Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 14°C e 21°C. A sensação térmica será ainda mais baixa, oscilando entre 12°C e 16°C, o que deve deixar o começo do dia mais frio.
Apesar da grande quantidade de nuvens, o Climatempo não indica chuva para a segunda-feira. Durante a noite, o céu continua bastante encoberto, mas sem previsão de precipitação significativa.
Como fica o tempo em São Paulo ao longo do dia?
A madrugada será marcada por céu bastante nublado. Pela manhã, haverá sol entre muitas nuvens, padrão que continua durante a tarde.
À noite, a nebulosidade aumenta novamente e o céu permanece encoberto. Mesmo assim, a previsão não aponta acumulado de chuva para o dia.
Temperaturas ficam mais amenas
A mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima não passa dos 21°C. A sensação térmica pode chegar a 12°C, reforçando a percepção de frio principalmente nas primeiras horas do dia.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 19 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 18°C / 27°C
- Brasília (DF): 20°C / 28°C
- Curitiba (PR): 11°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 13°C / 20°C
- Goiânia (GO): 18°C / 32°C
- Manaus (AM): 27°C / 29°C
- Porto Alegre (RS): 11°C / 19°C
- Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 23°C
- Salvador (BA): 26°C / 31°C
- São Paulo (SP): 14°C / 21°C