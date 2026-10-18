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Previsão do tempo em São Paulo nesta segunda, 19: capital terá dia frio e céu nublado

Sensação térmica pode cair a 12°C nas primeiras horas do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 18h00
Warmly dressed pedestrians face the cold on Paulista Avenue in Sao Paulo, Brazil, on June 30, 2023. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Mulheres se protegem do frio em São Paulo (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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A previsão do tempo em São Paulo para esta segunda-feira, 19 de outubro, indica um dia de temperaturas amenas e predomínio de muita nebulosidade. Segundo o Climatempo, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu completamente nublado.

Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 14°C e 21°C. A sensação térmica será ainda mais baixa, oscilando entre 12°C e 16°C, o que deve deixar o começo do dia mais frio.

Apesar da grande quantidade de nuvens, o Climatempo não indica chuva para a segunda-feira. Durante a noite, o céu continua bastante encoberto, mas sem previsão de precipitação significativa.

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Como fica o tempo em São Paulo ao longo do dia?

A madrugada será marcada por céu bastante nublado. Pela manhã, haverá sol entre muitas nuvens, padrão que continua durante a tarde.

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À noite, a nebulosidade aumenta novamente e o céu permanece encoberto. Mesmo assim, a previsão não aponta acumulado de chuva para o dia.

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Temperaturas ficam mais amenas

A mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima não passa dos 21°C. A sensação térmica pode chegar a 12°C, reforçando a percepção de frio principalmente nas primeiras horas do dia.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 19 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 18°C / 27°C
  • Brasília (DF): 20°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 20°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 32°C
  • Manaus (AM): 27°C / 29°C
  • Porto Alegre (RS): 11°C / 19°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 23°C
  • Salvador (BA): 26°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 21°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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