Previsão do tempo em São Paulo nesta quarta-feira, 28: chuva volta e máxima não passa de 22°C
Céu fechado e alta umidade mantêm a sensação de tempo mais fresco na capital paulista ao longo do dia
A previsão do tempo em São Paulo para esta quarta-feira, 28, indica mais um dia de temperaturas amenas e bastante nebulosidade. Segundo o Climatempo, a capital paulista pode registrar garoa durante a manhã, antes de algumas aberturas de sol no período da tarde.
Os termômetros devem variar entre 15°C e 22°C, mantendo a sensação de tempo mais fresco na cidade. A sensação térmica pode oscilar entre 14°C e 24°C.
A chuva volta a ganhar espaço durante a noite. O Climatempo prevê 4,6 milímetros de precipitação ao longo da quarta-feira.
Vai chover em São Paulo nesta quarta-feira?
Sim, mas a previsão não indica chuva constante durante todo o dia. A manhã começa nublada e com possibilidade de garoa. À tarde, a nebulosidade diminui parcialmente e o sol pode aparecer por alguns períodos.
À noite, porém, novas áreas de instabilidade favorecem pancadas de chuva na capital. A previsão é de volumes relativamente baixos, embora a precipitação possa ocorrer de forma localizada.
Temperaturas continuam amenas
A máxima prevista de 22°C mantém São Paulo sob temperaturas mais baixas do que as registradas em períodos recentes de calor. A mínima será de 15°C, e o excesso de nuvens ajuda a limitar a elevação dos termômetros ao longo do dia.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 28 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 25°C
- Brasília (DF): 20°C / 25°C
- Curitiba (PR): 12°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 17°C / 23°C
- Goiânia (GO): 21°C / 28°C
- Manaus (AM): 27°C / 33°C
- Porto Alegre (RS): 12°C / 25°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C
- Salvador (BA): 25°C / 26°C
- São Paulo (SP): 15°C / 22°C
Chuva deve aumentar na quinta-feira
A tendência é de mudança mais significativa na quinta-feira, 29. A previsão do Climatempo indica tempo chuvoso durante o dia e à noite, com temperaturas mais baixas e volumes de chuva bem superiores aos esperados para quarta-feira.