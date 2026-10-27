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Previsão do tempo em São Paulo nesta quarta-feira, 28: chuva volta e máxima não passa de 22°C

Céu fechado e alta umidade mantêm a sensação de tempo mais fresco na capital paulista ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 18h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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Previsão do tempo em São Paulo nesta quarta-feira, 28: chuva volta e máxima não passa de 22°C Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo em São Paulo para esta quarta-feira, 28, indica mais um dia de temperaturas amenas e bastante nebulosidade. Segundo o Climatempo, a capital paulista pode registrar garoa durante a manhã, antes de algumas aberturas de sol no período da tarde.

Os termômetros devem variar entre 15°C e 22°C, mantendo a sensação de tempo mais fresco na cidade. A sensação térmica pode oscilar entre 14°C e 24°C.

A chuva volta a ganhar espaço durante a noite. O Climatempo prevê 4,6 milímetros de precipitação ao longo da quarta-feira. 

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Vai chover em São Paulo nesta quarta-feira?

Sim, mas a previsão não indica chuva constante durante todo o dia. A manhã começa nublada e com possibilidade de garoa. À tarde, a nebulosidade diminui parcialmente e o sol pode aparecer por alguns períodos.

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À noite, porém, novas áreas de instabilidade favorecem pancadas de chuva na capital. A previsão é de volumes relativamente baixos, embora a precipitação possa ocorrer de forma localizada.

Temperaturas continuam amenas

A máxima prevista de 22°C mantém São Paulo sob temperaturas mais baixas do que as registradas em períodos recentes de calor. A mínima será de 15°C, e o excesso de nuvens ajuda a limitar a elevação dos termômetros ao longo do dia.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 28 de outubro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 15°C / 25°C
  • Brasília (DF): 20°C / 25°C
  • Curitiba (PR): 12°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 23°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 28°C
  • Manaus (AM): 27°C / 33°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 25°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C
  • Salvador (BA): 25°C / 26°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 22°C

Chuva deve aumentar na quinta-feira

A tendência é de mudança mais significativa na quinta-feira, 29. A previsão do Climatempo indica tempo chuvoso durante o dia e à noite, com temperaturas mais baixas e volumes de chuva bem superiores aos esperados para quarta-feira.

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Clima
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