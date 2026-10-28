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Previsão do tempo em São Paulo: frio e chuva marcam a quinta-feira, 29

Instabilidades avançam pelo Sudeste, com risco de temporais e rajadas de vento de até 70 km/h

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 18h00
Chuva em São Paulo
Chuva forte e nebulosidade em São Paulo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 29 de outubro, coloca São Paulo entre os principais pontos de atenção do país. A combinação de umidade, calor e sistemas atmosféricos favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas que podem ganhar intensidade ao longo do dia.

Em São Paulo, a chuva atinge grande parte do estado desde as primeiras horas. Durante a manhã, as instabilidades persistem e, com o aquecimento, podem ganhar força à tarde e continuar até a noite. Há risco de temporais e acumulados elevados, principalmente entre o nordeste e o extremo norte paulista, perto da divisa com Minas Gerais.

Na capital paulista, a madrugada começa com céu nublado e a chuva passa a predominar pela manhã, permanecendo durante a tarde e a noite. As temperaturas ficam entre 16°C e 19°C, mantendo a sensação de tempo ameno durante toda a quinta-feira.

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Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a manhã começa mais estável em boa parte da região, mas a chuva ganha força no Paraná e em Santa Catarina entre o fim da manhã e a tarde. Há risco de temporais principalmente no norte e noroeste paranaense e em pontos do norte e sul catarinense. No Rio Grande do Sul, o oeste, centro, sul e Campanha terão tempo mais firme.

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Sudeste: São Paulo e Minas Gerais concentram as principais instabilidades. Há risco de temporais também no Triângulo Mineiro, Sul de Minas e centro-sul do Rio de Janeiro. Cidades como Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto e Franca estão entre as áreas paulistas com maior potencial para volumes elevados. As rajadas podem chegar a 70 km/h.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e o sul de Mato Grosso podem registrar chuva moderada a forte desde a madrugada. O risco de temporais é maior em Mato Grosso do Sul e em áreas do sul e oeste da região.

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Nordeste: Maranhão, Piauí e oeste da Bahia ainda podem ter pancadas moderadas a fortes. Entre Salvador e Ilhéus, há risco de temporais isolados e acumulados elevados. No interior, o calor predomina e a umidade pode cair para 12% a 20% entre o sul do Ceará e o oeste de Pernambuco.

Norte: Acre, Rondônia, Tocantins e áreas do Amazonas terão pancadas moderadas a fortes, com possibilidade de temporais isolados. O sul do Pará também pode registrar chuva mais intensa.

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Onde estão os maiores riscos nesta quinta-feira?

Os principais pontos de atenção ficam em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, onde as instabilidades podem provocar chuva forte e temporais. No estado paulista, o nordeste e o extremo norte concentram maior risco de acumulados elevados.

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Salvador e o litoral baiano entre a capital e Ilhéus também merecem atenção para chuva volumosa. Em São Paulo, além dos elevados acumulados em áreas do interior, a capital terá um dia inteiro de chuva e pouca variação de temperatura.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 29 de outubro:

Fonte: Climatempo

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  • Belo Horizonte (MG): 17°C / 27°C
  • Brasília (DF): 19°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 21°C / 28°C
  • Manaus (AM): 27°C / 37°C
  • Porto Alegre (RS): 16°C / 23°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 20°C / 26°C
  • Salvador (BA): 24°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 16°C / 19°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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