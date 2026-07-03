Previsão do tempo em São Paulo: frio e céu carregado marcam o sábado, 4

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Confira a previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 4 de julho. O dia será de temperaturas baixas, variando entre 12°C e 19°C, com predomínio de nebulosidade. O Climatempo indica sol entre muitas nuvens, mantendo a sensação de frio na capital paulista, sem expectativa de chuva. Prepare-se para um dia fresco.

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A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 4 de julho, indica um dia de temperaturas baixas e predomínio de nebulosidade. Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 12°C e 19°C, mantendo a sensação de frio principalmente nas primeiras horas da manhã e após o anoitecer.

O sol aparece em meio a muitas nuvens durante o dia, alternando com períodos de céu nublado. A grande quantidade de nebulosidade deve limitar a elevação da temperatura, que não passa dos 19°C mesmo durante o período normalmente mais quente da tarde.

À noite, o céu permanece com muitas nuvens e a temperatura volta a cair. O Climatempo não indica ocorrência de chuva, mas o tempo fechado e a pouca presença do sol reforçam a expectativa de um sábado frio na capital paulista.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 4:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 27ºC

Brasília (DF): 14°C / 27°C

Curitiba (PR): 9°C / 12°C

Florianópolis (SC): 8°C / 17°C

Goiânia (GO): 16°C / 28°C

Manaus (AM): 24°C / 32°C

Porto Alegre (RS): 5°C / 14°C

Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 23°C

Salvador (BA): 22°C / 28°C

São Paulo (SP): 12°C / 19°C