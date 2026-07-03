Previsão do tempo em São Paulo: frio e céu carregado marcam o sábado, 4
Climatempo aponta para mínima de 12ºC na capital paulista
A previsão do tempo para São Paulo neste sábado, 4 de julho, indica um dia de temperaturas baixas e predomínio de nebulosidade. Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 12°C e 19°C, mantendo a sensação de frio principalmente nas primeiras horas da manhã e após o anoitecer.
O sol aparece em meio a muitas nuvens durante o dia, alternando com períodos de céu nublado. A grande quantidade de nebulosidade deve limitar a elevação da temperatura, que não passa dos 19°C mesmo durante o período normalmente mais quente da tarde.
À noite, o céu permanece com muitas nuvens e a temperatura volta a cair. O Climatempo não indica ocorrência de chuva, mas o tempo fechado e a pouca presença do sol reforçam a expectativa de um sábado frio na capital paulista.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste sábado, 4:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 15°C / 27ºC
- Brasília (DF): 14°C / 27°C
- Curitiba (PR): 9°C / 12°C
- Florianópolis (SC): 8°C / 17°C
- Goiânia (GO): 16°C / 28°C
- Manaus (AM): 24°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 5°C / 14°C
- Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 23°C
- Salvador (BA): 22°C / 28°C
- São Paulo (SP): 12°C / 19°C