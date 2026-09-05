Frente fria intensa muda tempo em São Paulo no domingo e traz instabilidades em diferentes pontos do país

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Uma frente fria intensa traz chuva e queda acentuada nas temperaturas para São Paulo neste domingo, 6 de setembro, com mínima de 11°C e máxima de 14°C. O sistema provoca instabilidade em grande parte do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, enquanto o Nordeste e Norte registram cenários variados. Confira os detalhes e a previsão para outras capitais.

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A previsão do tempo em São Paulo neste domingo, 6 de setembro, será marcada por chuva durante todo o dia e também à noite. Na capital paulista, a temperatura mínima prevista é de 11°C e a máxima não deve passar dos 14°C, segundo o Climatempo.

O cenário de tempo chuvoso e temperaturas baixas está associado à passagem de uma grande frente fria pelo Sudeste. O sistema aumenta a nebulosidade, espalha áreas de chuva e favorece uma queda acentuada das temperaturas em São Paulo e em outros estados da região.

Além de São Paulo, o domingo terá instabilidades em diferentes pontos do país. A chuva ainda atinge áreas do Sul, avança pelo Centro-Oeste e chega ao sul da Bahia, enquanto grande parte do Nordeste permanece sob sol e calor. No Norte, as precipitações ficam mais concentradas em Rondônia, Acre e partes do Amazonas.

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Previsão do tempo por região do país:

Sudeste

O domingo será bastante instável, com risco de chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Zona da Mata e Sul de Minas. Norte e leste de Minas Gerais e Espírito Santo também podem registrar pancadas moderadas a fortes. A entrada do ar frio derruba as temperaturas em toda a região.

Sul

A chuva ainda atinge praticamente todo o Paraná entre a madrugada e a manhã, diminuindo à tarde em áreas do centro-oeste e sul do estado. Santa Catarina amanhece com frio e possibilidade de geada nas áreas mais altas. No Rio Grande do Sul, o sol aparece no interior, mas litoral, Serra e Grande Porto Alegre podem ter chuva fraca.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva com raios ocorrem desde a madrugada e a manhã em boa parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. À tarde e à noite, a chuva se espalha por Goiás e Distrito Federal e continua em Mato Grosso. O calor diminui especialmente em Mato Grosso do Sul e no oeste e sul de Mato Grosso.

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Nordeste

Grande parte do Nordeste continua com muito sol e calor, mas a frente fria chega ao sul da Bahia e aumenta a nebulosidade. Há previsão de pancadas no sul e sudoeste baiano, especialmente perto da divisa com Minas Gerais. O extremo sul do Maranhão também pode registrar chuva.

Norte

Rondônia, Acre e o oeste e sul do Amazonas concentram mais nuvens e pancadas de chuva. Sul do Pará, Tocantins e norte do Amazonas podem ter precipitações rápidas e localizadas. Nas demais áreas, a chance de chuva é pequena e o calor permanece intenso.

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Frente fria derruba as temperaturas em São Paulo:

A combinação de chuva persistente, excesso de nebulosidade e entrada de ar frio será determinante para o tempo em São Paulo neste domingo. Na capital, a amplitude térmica será pequena, com apenas 3°C de diferença entre a mínima de 11°C e a máxima de 14°C.

A frente fria também mantém o estado sob risco de chuva forte e amplia as instabilidades pelo restante do Sudeste. No Centro-Oeste, o sistema espalha pancadas de chuva, enquanto no Sul o destaque fica para o frio mais intenso.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 6 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 19°C / 26°C



Brasília (DF): 19°C / 26°C



Curitiba (PR): 7°C / 12°C



Florianópolis (SC): 13°C / 16°C



Goiânia (GO): 20°C / 29°C



Manaus (AM): 28°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 7°C / 15°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 22°C



Salvador (BA): 23°C / 31°C



São Paulo (SP): 11°C / 14°C