🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Agenda Verde

Frente fria intensa muda tempo em São Paulo no domingo e traz instabilidades em diferentes pontos do país

Frio avança pelo Centro-Oeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 20h00
Pessoas se protegem da chuva e do frio que atinge a cidade de Sao Paulo, durante a manhã no centro da capital
 (Nelson Antoine/Fotoarena/VEJA)
Continua após publicidade
Frente fria intensa muda tempo em São Paulo no domingo e traz instabilidades em diferentes pontos do país Priorizar nos meus resultados Google

A previsão do tempo em São Paulo neste domingo, 6 de setembro, será marcada por chuva durante todo o dia e também à noite. Na capital paulista, a temperatura mínima prevista é de 11°C e a máxima não deve passar dos 14°C, segundo o Climatempo

O cenário de tempo chuvoso e temperaturas baixas está associado à passagem de uma grande frente fria pelo Sudeste. O sistema aumenta a nebulosidade, espalha áreas de chuva e favorece uma queda acentuada das temperaturas em São Paulo e em outros estados da região.

Além de São Paulo, o domingo terá instabilidades em diferentes pontos do país. A chuva ainda atinge áreas do Sul, avança pelo Centro-Oeste e chega ao sul da Bahia, enquanto grande parte do Nordeste permanece sob sol e calor. No Norte, as precipitações ficam mais concentradas em Rondônia, Acre e partes do Amazonas.

Siga
Continua após a publicidade

Previsão do tempo por região do país:

Sudeste

O domingo será bastante instável, com risco de chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Zona da Mata e Sul de Minas. Norte e leste de Minas Gerais e Espírito Santo também podem registrar pancadas moderadas a fortes. A entrada do ar frio derruba as temperaturas em toda a região.

Sul

A chuva ainda atinge praticamente todo o Paraná entre a madrugada e a manhã, diminuindo à tarde em áreas do centro-oeste e sul do estado. Santa Catarina amanhece com frio e possibilidade de geada nas áreas mais altas. No Rio Grande do Sul, o sol aparece no interior, mas litoral, Serra e Grande Porto Alegre podem ter chuva fraca.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva com raios ocorrem desde a madrugada e a manhã em boa parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. À tarde e à noite, a chuva se espalha por Goiás e Distrito Federal e continua em Mato Grosso. O calor diminui especialmente em Mato Grosso do Sul e no oeste e sul de Mato Grosso.

Continua após a publicidade

Nordeste

Grande parte do Nordeste continua com muito sol e calor, mas a frente fria chega ao sul da Bahia e aumenta a nebulosidade. Há previsão de pancadas no sul e sudoeste baiano, especialmente perto da divisa com Minas Gerais. O extremo sul do Maranhão também pode registrar chuva.

Norte

Rondônia, Acre e o oeste e sul do Amazonas concentram mais nuvens e pancadas de chuva. Sul do Pará, Tocantins e norte do Amazonas podem ter precipitações rápidas e localizadas. Nas demais áreas, a chance de chuva é pequena e o calor permanece intenso.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Frente fria derruba as temperaturas em São Paulo:

A combinação de chuva persistente, excesso de nebulosidade e entrada de ar frio será determinante para o tempo em São Paulo neste domingo. Na capital, a amplitude térmica será pequena, com apenas 3°C de diferença entre a mínima de 11°C e a máxima de 14°C.

A frente fria também mantém o estado sob risco de chuva forte e amplia as instabilidades pelo restante do Sudeste. No Centro-Oeste, o sistema espalha pancadas de chuva, enquanto no Sul o destaque fica para o frio mais intenso.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 6 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 19°C / 26°C
  • Brasília (DF): 19°C / 26°C
  • Curitiba (PR): 7°C / 12°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 16°C
  • Goiânia (GO): 20°C / 29°C
  • Manaus (AM): 28°C / 36°C
  • Porto Alegre (RS): 7°C / 15°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 22°C
  • Salvador (BA): 23°C / 31°C
  • São Paulo (SP): 11°C / 14°C
Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).