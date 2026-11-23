A previsão do tempo para esta segunda-feira, 23, indica um começo de semana marcado por sol entre algumas nuvens em São Paulo. Apesar das aberturas ao longo do dia, a atmosfera permanece instável e favorece a formação de pancadas em diferentes períodos.

Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 21°C e 28°C. A Climatempo prevê chuva durante o dia e também à noite, com possibilidade de trovoadas nos momentos de maior instabilidade.

Por que novembro está mais quente?

A Climatempo explica que a segunda metade de novembro tende a registrar temperaturas mais elevadas em grande parte do país, inclusive em áreas do Centro-Sul. A menor atuação do ar frio de origem polar facilita o aquecimento, enquanto os dias mais longos também contribuem para máximas mais altas.

Outro fator é a tendência de as frentes frias passarem mais pelo oceano na altura das regiões Sul e Sudeste, limitando a entrada de ar polar pelo interior do Brasil. Com isso, as temperaturas conseguem subir com mais facilidade.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 23 de novembro:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 20°C / 28°C



Brasília (DF): 20°C / 26°C



Curitiba (PR): 18°C / 23°C



Florianópolis (SC): 21°C / 25°C



Goiânia (GO): 21°C / 28°C



Manaus (AM): 28°C / 35°C



Porto Alegre (RS): 19°C / 26°C



Rio de Janeiro (RJ): 24°C / 32°C



Salvador (BA): 26°C / 30°C



São Paulo (SP): 21°C / 28°C

Quando é caracterizada uma onda de calor?

A Climatempo ressalta que um ou poucos dias quentes não bastam para caracterizar uma onda de calor. Um dos critérios usados considera máximas pelo menos 5°C acima da média histórica por cinco dias consecutivos ou mais.

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Para a segunda quinzena de novembro, a previsão é de dias quentes e abafados, mas também com pancadas frequentes e oscilações de temperatura. As projeções citadas pela Climatempo não indicam um bloqueio atmosférico persistente para o período, o que reduz a possibilidade de manutenção contínua de máximas muito elevadas.

Em dias com mais nuvens e chuva, como pode ocorrer nesta segunda-feira em São Paulo, as temperaturas máximas tendem a ficar mais contidas e podem voltar a subir quando a instabilidade diminui.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.