Previsão do tempo durante o jogo do Brasil em São Paulo e no Rio
Seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta, 24, às 19h; saiba a previsão do Climatempo
O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24 de junho, às 19h, em uma noite marcada por condições meteorológicas bastante diferentes entre as principais capitais do país. Enquanto a torcida do Sul precisará se proteger do frio intenso, moradores de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas cidades do Norte e do Nordeste podem encontrar chuva antes ou durante a partida.
Segundo o Climatempo, uma frente fria mantém áreas de instabilidade sobre parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Na capital paulista e no Rio de Janeiro, ainda pode chover no horário do jogo. A situação exige mais atenção no Rio, onde há risco de precipitação forte, com possíveis impactos no trânsito e em eventos realizados ao ar livre.
São Paulo pode ter chuva durante Brasil x Escócia
A quarta-feira será de tempo instável na cidade de São Paulo, com possibilidade de chuva em diferentes períodos. No horário do jogo, às 19h, ainda pode chover na capital paulista, deixando a noite úmida e mais amena.
Quem pretende acompanhar a partida em bares, telões ou espaços externos deve dar preferência a locais cobertos. A chuva também pode aumentar a lentidão no trânsito no fim da tarde, justamente quando muitos torcedores estarão se deslocando pela cidade.
Rio de Janeiro tem risco de chuva forte
No Rio de Janeiro, a atenção deve ser maior. A previsão indica chuva no horário da partida, com possibilidade de precipitação forte em alguns momentos. Eventos em praias, quiosques, praças ou áreas descobertas podem ser afetados.
A orientação é planejar uma alternativa em ambiente protegido e evitar deslocamentos por regiões conhecidas por registrar alagamentos. Motoristas devem redobrar o cuidado diante da redução de visibilidade e da possibilidade de acúmulo de água nas vias.
Belo Horizonte terá cenário mais favorável
Em Belo Horizonte, a previsão é mais favorável para a torcida. Não há expectativa de chuva ao longo do dia, e a noite deve permanecer com tempo firme durante Brasil x Escócia.
Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba terão frio intenso
Nas capitais do Sul, o principal destaque não será a chuva, mas a atuação de uma forte frente fria. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba devem ter tempo predominantemente firme, porém com temperaturas baixas durante a noite.
Como a partida começa às 19h, o frio já estará mais intenso no momento em que a bola rolar. Para quem pretende acompanhar o jogo em áreas abertas, bares com mesas externas ou telões, o uso de agasalhos reforçados será necessário. As temperaturas devem cair ainda mais depois do fim da partida.
Campo Grande terá frio e chuva mais fraca
Em Campo Grande, a chuva perde força perto do horário do jogo. O principal destaque será a queda da temperatura, provocada pela influência da frente fria sobre Mato Grosso do Sul.
Outras áreas do Centro-Oeste podem ter pancadas isoladas, acompanhadas de raios e, eventualmente, chuva forte. A instabilidade deve atingir principalmente o sul de Goiás, o sul de Mato Grosso e o norte de Mato Grosso do Sul.
São Luís, Recife e Salvador podem ter chuva
No Norte e no Nordeste, algumas capitais também podem registrar chuva durante Brasil x Escócia. São Luís, Recife e Salvador têm condições para pancadas no período noturno, inclusive no horário da partida.
Mesmo que a chuva ocorra de maneira irregular, ela pode atrapalhar eventos em praias, bares abertos e espaços públicos. A recomendação é escolher locais protegidos e observar as condições do tempo antes de sair.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 24:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC
- Brasília (DF): 15°C / 28°C
- Curitiba (PR): 6°C / 13°C
- Florianópolis (SC): 8°C / 15°C
- Goiânia (GO): 18°C / 27°C
- Manaus (AM): 24°C / 31°C
- Porto Alegre (RS): 4°C / 13°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 24°C
- Salvador (BA): 21°C / 28°C
- São Paulo (SP): 12°C / 14°C