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Previsão do tempo durante o jogo do Brasil em São Paulo e no Rio

Seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta, 24, às 19h; saiba a previsão do Climatempo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 17h00
Multidão de pessoas em festa à noite, a maioria vestindo camisas amarelas e verdes, com alguns usando bonés vermelhos. Muitos levantam os braços, alguns seguram bastões infláveis. Ao fundo, estruturas iluminadas e o letreiro Betano em vermelho
Torcida acompanhando a estreia do Brasil na Copa em Copacabana (Fabio Teixeira/Anadolu/Getty Images)
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O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24 de junho, às 19h, em uma noite marcada por condições meteorológicas bastante diferentes entre as principais capitais do país. Enquanto a torcida do Sul precisará se proteger do frio intenso, moradores de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas cidades do Norte e do Nordeste podem encontrar chuva antes ou durante a partida.

Segundo o Climatempo, uma frente fria mantém áreas de instabilidade sobre parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Na capital paulista e no Rio de Janeiro, ainda pode chover no horário do jogo. A situação exige mais atenção no Rio, onde há risco de precipitação forte, com possíveis impactos no trânsito e em eventos realizados ao ar livre.

São Paulo pode ter chuva durante Brasil x Escócia

A quarta-feira será de tempo instável na cidade de São Paulo, com possibilidade de chuva em diferentes períodos. No horário do jogo, às 19h, ainda pode chover na capital paulista, deixando a noite úmida e mais amena.

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Quem pretende acompanhar a partida em bares, telões ou espaços externos deve dar preferência a locais cobertos. A chuva também pode aumentar a lentidão no trânsito no fim da tarde, justamente quando muitos torcedores estarão se deslocando pela cidade.

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Rio de Janeiro tem risco de chuva forte

No Rio de Janeiro, a atenção deve ser maior. A previsão indica chuva no horário da partida, com possibilidade de precipitação forte em alguns momentos. Eventos em praias, quiosques, praças ou áreas descobertas podem ser afetados.

A orientação é planejar uma alternativa em ambiente protegido e evitar deslocamentos por regiões conhecidas por registrar alagamentos. Motoristas devem redobrar o cuidado diante da redução de visibilidade e da possibilidade de acúmulo de água nas vias.

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Belo Horizonte terá cenário mais favorável

Em Belo Horizonte, a previsão é mais favorável para a torcida. Não há expectativa de chuva ao longo do dia, e a noite deve permanecer com tempo firme durante Brasil x Escócia.

Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba terão frio intenso

Nas capitais do Sul, o principal destaque não será a chuva, mas a atuação de uma forte frente fria. Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba devem ter tempo predominantemente firme, porém com temperaturas baixas durante a noite.

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Como a partida começa às 19h, o frio já estará mais intenso no momento em que a bola rolar. Para quem pretende acompanhar o jogo em áreas abertas, bares com mesas externas ou telões, o uso de agasalhos reforçados será necessário. As temperaturas devem cair ainda mais depois do fim da partida.

Campo Grande terá frio e chuva mais fraca

Em Campo Grande, a chuva perde força perto do horário do jogo. O principal destaque será a queda da temperatura, provocada pela influência da frente fria sobre Mato Grosso do Sul.

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Outras áreas do Centro-Oeste podem ter pancadas isoladas, acompanhadas de raios e, eventualmente, chuva forte. A instabilidade deve atingir principalmente o sul de Goiás, o sul de Mato Grosso e o norte de Mato Grosso do Sul.

São Luís, Recife e Salvador podem ter chuva

No Norte e no Nordeste, algumas capitais também podem registrar chuva durante Brasil x Escócia. São Luís, Recife e Salvador têm condições para pancadas no período noturno, inclusive no horário da partida.

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Mesmo que a chuva ocorra de maneira irregular, ela pode atrapalhar eventos em praias, bares abertos e espaços públicos. A recomendação é escolher locais protegidos e observar as condições do tempo antes de sair.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 24:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC
  • Brasília (DF): 15°C / 28°C
  • Curitiba (PR): 6°C / 13°C
  • Florianópolis (SC): 8°C / 15°C
  • Goiânia (GO): 18°C / 27°C
  • Manaus (AM): 24°C / 31°C
  • Porto Alegre (RS): 4°C / 13°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 24°C
  • Salvador (BA): 21°C / 28°C
  • São Paulo (SP): 12°C / 14°C
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Clima
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