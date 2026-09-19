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Previsão do tempo: domingo será de chuva e ventos fortes em São Paulo e possibilidade de granizo no Sul

Instabilidades avançam pelo Centro-Sul do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 18h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
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A cidade de São Paulo terá um domingo, 20, de tempo mais instável. Segundo o Climatempo, a chuva ganha força desde a manhã, com possibilidade de pancadas de moderada a forte intensidade, trovoadas e rajadas de vento de até 50 km/h. A temperatura máxima prevista é de 27°C.

No restante do estado, as instabilidades começam cedo pelo oeste, sudoeste, sul e centro de São Paulo e avançam ao longo do dia para outras áreas. Há risco de temporais isolados, principalmente nas regiões próximas à divisa com o Paraná. As rajadas de vento podem alcançar 70 km/h no sul paulista.

O domingo também será marcado por tempo severo em áreas do Sul do Brasil, onde a formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha intensifica a chuva e os ventos. Em outras partes do país, o cenário varia entre pancadas localizadas, calor intenso e baixa umidade.

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Previsão do tempo por região do Brasil:

Sul: temporais atingem áreas dos três estados, com chuva forte, raios, rajadas intensas de vento e possibilidade de granizo. O vento pode passar de 90 km/h durante os temporais.

Sudeste: a chuva avança por São Paulo e também atinge o Sul de Minas e parte da Zona da Mata. Rio de Janeiro começa o dia com tempo firme, mas pode ter chuva isolada à tarde e à noite.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul pode ter chuva forte e granizo no extremo sul e leste. Goiás e Distrito Federal seguem quentes, com possibilidade de pancadas isoladas.

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Nordeste: chuva moderada a forte permanece na faixa leste, principalmente entre o litoral da Bahia e Sergipe. No interior, predominam calor e tempo seco.

Norte: pancadas continuam principalmente no Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e oeste do Pará. Outras áreas seguem muito quentes e secas.

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Ciclone aumenta risco de temporais no Sul

O principal destaque meteorológico deste domingo será a formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul. Segundo o Climatempo, o sistema intensifica o transporte de calor e umidade e favorece temporais acompanhados por chuva forte, raios, ventania e possibilidade de granizo.

A chuva permanece intensa em Santa Catarina, em áreas do centro-sul e leste da região, no norte do Paraná e em diferentes pontos do Rio Grande do Sul. Há possibilidade de acumulados elevados na região central gaúcha e preocupação com novos alagamentos e deslizamentos no Paraná, onde o solo já estará encharcado.

As rajadas de vento devem variar entre 50 km/h e 70 km/h, podendo chegar a 90 km/h ou mais durante os temporais.

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Chuva também avança pelo Sudeste

Além de São Paulo, o Sul de Minas Gerais e parte da Zona da Mata mineira voltam a registrar chuva de moderada a forte intensidade. No extremo sul de Minas, há risco de temporais.

No Rio de Janeiro, o domingo começa com tempo firme, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde. Há previsão de chuva isolada na Costa Verde e no sul fluminense. No Espírito Santo, o interior continua quente e seco, enquanto o litoral permanece com maior nebulosidade.

Calor e baixa umidade persistem no interior

Mesmo com o avanço das instabilidades pelo Centro-Sul, o calor continua intenso em várias áreas do país. No Centro-Oeste, grande parte de Mato Grosso e Goiás permanece com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade, especialmente no sul e sudeste mato-grossenses, onde os valores podem variar entre 12% e 20%.

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No Nordeste, áreas do interior podem registrar temperaturas próximas de 38°C, enquanto no Norte os termômetros podem se aproximar dos 40°C no Tocantins, sudeste do Pará e leste do Amazonas.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 20 de setembro:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 14°C / 28°C
  • Brasília (DF): 20°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 14°C / 24°C
  • Florianópolis (SC): 19°C / 22°C
  • Goiânia (GO): 24°C / 35°C
  • Manaus (AM): 27°C / 38°C
  • Porto Alegre (RS): 15°C / 25°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 29°C
  • Salvador (BA): 24°C / 26°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 27°C
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Clima
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