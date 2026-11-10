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Previsão do tempo da semana: veja onde a chuva e o calor devem predominar

Inmet destaca mudanças nas condições climáticas em diferentes regiões do país no período de 9 a 16 de novembro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 08h58 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h28
Céu escuro e carregado de nuvens de chuva sobre uma cidade com muitos edifícios e montanhas ao fundo, indicando tempo fechado
Tempo nublado em São Paulo, capturado em agosto. (Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto/Getty Images)
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A semana de 9 a 16 de novembro será marcada por mudanças nas condições do tempo pelo país. Enquanto áreas do Centro-Oeste e do Sul devem registrar pancadas de chuva, trovoadas e possibilidade de temporais, regiões do Norte e do Nordeste terão temperaturas elevadas, que podem chegar a 40 °C. A previsão também indica uma queda nos termômetros em parte do país nos primeiros dias da semana, seguida de uma retomada gradual do calor no centro-sul a partir de quarta-feira, 11.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os maiores volumes de chuva devem se concentrar no Centro-Oeste, especialmente na divisa entre Mato Grosso e Goiás, e no oeste de Mato Grosso do Sul. Também há previsão de acumulados expressivos em pontos das regiões Sul e Sudeste, além do leste da Bahia e de áreas isoladas do Norte. Nessas localidades, os volumes podem ultrapassar 60 milímetros ao longo do período.

Previsão do tempo para a semana de 9 a 16 de novembro:

Região Centro-Oeste: A semana começa com pancadas isoladas e trovoadas em boa parte da região. A partir da metade da semana, novas instabilidades devem provocar temporais, acompanhados de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, sobretudo na divisa entre Mato Grosso e Goiás e no noroeste mato-grossense. As temperaturas mínimas devem variar entre 13 °C e 28 °C, enquanto as máximas podem chegar a 38 °C no norte de Mato Grosso no fim da semana.

Região Sul: O tempo começa mais estável, mas a chuva deve retornar gradualmente a partir de terça-feira, 10, inicialmente de forma isolada. No sábado, 14, aumentam as condições para pancadas e trovoadas nos três estados. Os volumes mais expressivos são esperados no centro-sul do Rio Grande do Sul, onde podem atingir de 80 a 100 milímetros. As temperaturas, que começaram a semana próximas de 0 °C nas áreas serranas de Santa Catarina, devem subir gradualmente nos dias seguintes, com máximas de até 34 °C no oeste gaúcho.

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Região Sudeste: As instabilidades devem se concentrar inicialmente no oeste de Minas Gerais e no Espírito Santo, com previsão de chuva mais expressiva nesses estados. Ao longo da semana, as condições para chuva diminuem, mas podem voltar a ganhar força a partir do domingo, 15, sobretudo no sul e no oeste de São Paulo. As temperaturas devem cair até terça-feira, com mínimas de 6 °C em áreas de serra, antes de voltar a subir gradualmente. As máximas podem alcançar 34 °C no norte de Minas Gerais.

Região Norte: O calor deve persistir durante toda a semana, com máximas entre 24 °C e 40 °C. A chuva mais volumosa está prevista para o oeste do Amazonas, onde os acumulados podem superar 80 milímetros em pontos isolados. Acre, Roraima, Rondônia, sul do Pará e Tocantins também podem registrar precipitações, mas com volumes menores. No norte do Pará e no oeste do Amapá, a tendência é de pouca chuva.

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Região Nordeste: A maior parte da região deve ter baixos volumes de precipitação, especialmente no interior e em trechos do litoral. As exceções são o centro-oeste do Piauí e o leste da Bahia, onde a chuva pode ganhar força a partir do início da próxima semana. Entre o Recôncavo Baiano e a Costa do Descobrimento, os acumulados podem superar 70 milímetros. O calor também será intenso, com máximas próximas de 40 °C no semiárido. Já as temperaturas mínimas devem cair em áreas do interior, sobretudo no centro-sul da Bahia, onde podem chegar a 14 °C em regiões serranas.

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