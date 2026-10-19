Previsão do tempo da semana: clima estabiliza, mas temporais logo retornam ao Sul e a SP

A semana será de contrastes pelo Brasil: o ar frio que derrubou as temperaturas no centro-sul perde força, o calor seco volta ao Norte e ao Nordeste, e novos temporais são esperados no Sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. As informações são do Climatempo.

A massa de ar frio de origem polar que trouxe temperaturas amenas para essa porção do território brasileiro começa a se afastar na terça-feira, 20, e as temperaturas voltam a subir. Mas, na quarta-feira, 21 o tempo torna a ficar instável no centro-sul. Uma grande área de baixa pressão se forma entre o norte da Argentina e o Paraguai e influencia o Sul do Brasil. O aumento da temperatura e da umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

Na quinta-feira, 22, o cenário se intensifica e se expande para o Sudeste e o Centro-Oeste, o que aumenta a chance de pancadas de chuva nessas regiões. Como resultado, entre quinta e domingo, 25, o Sul deve ter uma nova onda de temporais. O Climatempo também alerta para o risco de chuva intensa em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

No Nordeste, a frente fria se afasta da Bahia ao longo da terça, e a chuva diminui na região, no Tocantins e no Pará. A partir de quarta, voltam o calor em torno de 40°C e o ar seco. Já no Acre e em Rondônia, a chance de chuva aumenta a partir de terça.