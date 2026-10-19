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Previsão do tempo da semana: clima estabiliza, mas temporais logo retornam ao Sul e a SP

Chuva forte deve reaparecer a partir de quarta-feira e se estender para o fim de semana

Por Gabriela Caputo 19 out 2026, 11h58
Pedestrians face rain in the old center of Sao Paulo, Brazil, on Thursday night during the summer. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Tempo estabiliza momentaneamente, mas temporais retornam ao Sul e a São Paulo (NurPhoto/Getty Images)
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A semana será de contrastes pelo Brasil: o ar frio que derrubou as temperaturas no centro-sul perde força, o calor seco volta ao Norte e ao Nordeste, e novos temporais são esperados no Sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. As informações são do Climatempo.

A massa de ar frio de origem polar que trouxe temperaturas amenas para essa porção do território brasileiro começa a se afastar na terça-feira, 20, e as temperaturas voltam a subir. Mas, na quarta-feira, 21 o tempo torna a ficar instável no centro-sul. Uma grande área de baixa pressão se forma entre o norte da Argentina e o Paraguai e influencia o Sul do Brasil. O aumento da temperatura e da umidade favorece a formação de nuvens carregadas.

Na quinta-feira, 22, o cenário se intensifica e se expande para o Sudeste e o Centro-Oeste, o que aumenta a chance de pancadas de chuva nessas regiões. Como resultado, entre quinta e domingo, 25, o Sul deve ter uma nova onda de temporais. O Climatempo também alerta para o risco de chuva intensa em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.

No Nordeste, a frente fria se afasta da Bahia ao longo da terça, e a chuva diminui na região, no Tocantins e no Pará. A partir de quarta, voltam o calor em torno de 40°C e o ar seco. Já no Acre e em Rondônia, a chance de chuva aumenta a partir de terça.

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