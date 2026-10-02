Previsão do tempo: como o Brasil será afetado pelo Super El Niño em outubro

Ler Resumo





O Super El Niño de 2026-2027 impacta o Brasil em outubro, trazendo riscos de ondas de calor e alterações nos padrões de chuva. Saiba como cada região será afetada, com previsões de excesso de precipitação no Sul e Sudeste, e seca no Norte e Nordeste. Veja os detalhes e prepare-se para as mudanças climáticas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O El Niño de 2026-2027 já influencia o tempo em diversas regiões do mundo, e especialistas o consideram um dos mais fortes dos últimos anos. No Brasil, o fenômeno influencia o mês de outubro por todas as regiões, com provável aumento de temperatura e riscos de ondas de calor.

De acordo com o Climatempo, o mês de outubro deve manter um padrão de chuvas próximo ao que foi observado em setembro. Durante a primeira quinzena, a formação de ciclones extratropicais e de frentes frias será facilitada, em especial entre o Sul do Brasil, o Paraguai, Argentina e Uruguai. O mês começa com duas frentes frias, uma entre os dias 1 e 3, quando se forma pela região Sul e avança sobre o Sudeste e Centro-Oeste, e outra entre os dias 4 e 6, quando começa entre o Paraguai e o Sul, e vai até o Mato Grosso do Sul e São Paulo. A frente deve influenciar ainda o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais.

Durante o mês de outubro, áreas do Sul e Sudeste devem ter um volume de chuva acima da média. O excesso deve ser mais notado no Paraná e em Santa Catarina. Grandes excedentes também devem atingir o Mato Grosso do Sul, São Paulo e o sul de Minas Gerais. Na região Norte, pancadas de chuva devem ocorrer durante setembro, mas de forma irregular e “nem tão frequente”. A região deve ter um volume de chuvas abaixo da média. Os estados do Pará, Amazonas e Roraima devem ser os mais afetados.

No Nordeste, dias de muito calor e secura serão comuns para o mês de outubro. Apesar disso, o centro-sul do Maranhão e do Piauí, além do oeste da Bahia, terão pancadas de chuva. A deficiência de chuvas no Nordeste e Norte já é visto como um impacto direto do Super El Niño. Ainda no Nordeste, a temperatura deve ficar acima da média durante o mês.

Continua após a publicidade

Sul

Na região Sul, o volume de chuvas deve ficar acima da média, com excessos no Paraná e em Santa Catarina. Ainda nos dois estados, a chuva deve ser frequente, com poucos períodos de tempo seco. O Rio Grande do Sul terá menos chuva na primeira semana de outubro, mas outras regiões como a fronteira com o Uruguai e o extremo sul gaúcho terão chuva dentro da média.

Continua após a publicidade

Por causa da nebulosidade e da passagem de ar frio na região, a temperatura deve ficar próxima ou até abaixo da média por toda a região Sul do Brasil. Há risco de temporais para todas as regiões de todos os estados, assim como risco abrangente de tempestades severas, com ventos acima de 90 km/h, granizo de grandes quantidades e tamanhos e ocorrência eventual de tornados.

Sudeste

Continua após a publicidade

Na região Sudeste, o volume de chuvas deve ficar pouco acima da média em todas as áreas da região, com eventos mais frequentes na primeira e última semana do mês. Todas as capitais do Sudeste devem registrar chuva acima do normal, com os principais excedentes em São Paulo e no sul de Minas Gerais. As temperaturas estarão um pouco acima da média na maior parte das áreas, e há risco de onda de calor na segunda quinzena de outubro. Todos os estados também estão sob risco de temporais.

Centro-Oeste

Continua após a publicidade

Com relação à chuva, o Centro-Oeste deve registrar precipitações um pouco acima da média na maior parte das áreas de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, oeste, sul e leste de Mato Grosso e em todas as capitais. No sul de Mato Grosso do Sul, pode ocorrer chuva acima da média, e as precipitações devem ser mais frequentes em todos os estados e DF.

As temperaturas na região devem ficar muito acima da média em toda a região. Os estados e capitais devem registrar dias com calor igual ou acima de 40ºC com frequência. Há risco de ondas de calor na segunda quinzena de outubro, e risco de temporais em todas as áreas de todos os estados.

Continua após a publicidade

Nordeste

No Nordeste, o volume de chuvas deve ficar abaixo da média em todas as áreas da região, incluindo as capitais. Os poucos lugares com chuva um pouco acima da média são o sudoeste da Bahia, na região entre Bom Jesus da Lapa, Guanambi e a divisa com Goiás e Minas Gerais. Na região, as temperaturas devem ficar acima da média em todas as áreas, com calor acima do normal nas capitais de todos os estados. Há risco de onda de calor na segunda quinzena de outubro, e risco de pancadas de chuva moderadas a fortes no oeste e sul da Bahia, e interior do Maranhão e do Piauí.

Norte

No Norte, a chuva deve ficar abaixo da média em todas as regiões e capitais. As deficiências mais proeminentes serão na divisa do Amazonas com o Pará. Deve chover um pouco acima do normal no sul do Tocantins, com chuva mais frequente na primeira e segunda semana de outubro para o Acre, oeste e sul do Amazonas e Rondônia.

Com relação às temperaturas, toda a região deve ficar com registros acima da média, com temperatura média próxima do normal apenas no Acre e sudoeste do Amazonas. O calor deve ficar acima do normal em todas as capitais, por exceção de Rio Branco, com risco de onda de calor em todas as áreas na segunda quinzena de outubro. Há risco de temporais no Amazonas, Acre, Rondônia, sul e leste do Pará e Tocantins.