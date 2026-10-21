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Previsão do tempo: chuvas e tempestades retornam gradualmente ao Sul e Sudeste

Quarta-feira será mais amena na Grande São Paulo, com nebulosidade e mudança climática a partir de quinta

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 09h49
Céu escuro e carregado de nuvens de chuva sobre uma cidade com muitos edifícios e montanhas ao fundo, indicando tempo fechado
Tempo nublado em São Paulo, capturado em agosto. (Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto/Getty Images)
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A partir desta quarta-feira, 21, é esperada uma nova leva de chuvas e tempestades na região Sul, com principal alerta para o Paraná, devido à intensificação de uma área de baixa pressão próxima ao Paraguai. As condições se expandem para o Sudeste e parte do Centro-Oeste na quinta, 22. Enquanto isso, a chuva continua no oeste da região Norte, além de áreas do sudoeste do Pará e do noroeste de Mato Grosso. No Nordeste, uma massa de ar seco diminui as precipitações e deixa o tempo mais firme. AS informações são do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital paulista, a chuva forte ainda não aparece. O dia tem sol e céu bastante nublado, com retorno da nebulosidade à noite e possibilidade de garoa ou chuviscos. Na Grande São Paulo, no litoral, e nos Vales do Paraíba e do Ribeira, a entrada do ar frio de origem polar manteve as temperaturas amenas no início da semana. A previsão é de seguirem nessa faixa pelos próximos dias, variando entre 14°C e 24°C na quarta – com exceção do interior paulista, onde o dia será abafado. A partir de quinta-feira, áreas de instabilidade avançam do Sul do Brasil e de Mato Grosso do Sul para São Paulo, com aumentando das condições para a chuva.

Previsão do tempo para quarta-feira, 21 de outubro

Região Sul: O tempo mais estável que abriu a semana dá lugar ao aumento da possibilidade de pancadas de chuva em diferentes pontos dos três estados, entre o fim da tarde e a noite. Risco de temporais no norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina e do Paraná. As temperaturas permanecem agradáveis e os ventos podem chegar a 70 km/h na região.

Região Sudeste: Muitas nuvens e chuva isolada. A chuva fraca a moderada deve marcar o dia no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, enquanto o tempo permanece mais estável em São Paulo e Minas Gerais. A partir da tarde, porém, aumenta a possibilidade de chuva nas porções central e leste do estado de São Paulo, enquanto o litoral e o leste paulista poderão registrar chuva fraca devido à influência marítima. Na capital paulista, a nebulosidade aumenta à noite, com possibilidade de garoa. As condições para a chuva aumentam na quinta-feira, 22.

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Região Centro-Oeste: Temperaturas elevadas e predomínio de sol, com pancadas isoladas de chuva no noroeste de Mato Grosso, principalmente nas fronteiras com os estados do Norte. No Mato Grosso do Sul, a aproximação das instabilidades do Paraná poderá provocar chuva no extremo sul do estado. O Inmet alerta para baixa umidade relativa do ar no norte e no leste do estado. Pode chover ao longo do dia em Goiás e no Distrito Federal.

Região Nordeste: São esperados temporais isolados no sul da Bahia, enquanto o tempo estável e ensolarado predomina na região. Áreas do interior continuarão enfrentando baixos índices de umidade relativa do ar. No Maranhão e no Piauí, as precipitações perdem intensidade e abrangência. Em áreas litorâneas e na porção norte da região, podem ocorrer rajadas de vento próximas ou superiores a 40 km/h.

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Região Norte: Condições favoráveis à formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva com trovoadas, principalmente no Acre, no centro e norte de Rondônia, no sudoeste do Pará e em grande parte do Amazonas – onde são esperados os maiores volumes de precipitação da região, com possibilidade de temporais. Deve chover de forma isolada, em Roraima, no centro e sul do Pará, no oeste e sul de Tocantins e no norte e leste do Amapá.

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