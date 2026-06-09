🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Agenda Verde

Previsão do tempo: chuva volta em São Paulo nesta quarta, 10, diz Climatempo

Áreas do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul também estão em atenção para chuvas ao longo do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 17h00
Temporais, chuvas intensas e vendavais estão entre situações de emergência nos municípios brasileiros
 (Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Previsão do tempo: chuva volta em São Paulo nesta quarta, 10, diz Climatempo Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 10 de junho, indica que áreas do estado de São Paulo voltam a ter chuva, enquanto instabilidades também avançam pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Segundo o Climatempo, o cenário exige atenção principalmente em áreas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte. No Norte e no Nordeste, a umidade mantém pancadas frequentes e risco de temporais isolados, enquanto o interior do país ainda enfrenta tempo seco e baixa umidade relativa do ar.

Em São Paulo, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e as pancadas de chuva retornam primeiro ao oeste, sudoeste, sul e interior do estado. A chuva pode ter intensidade moderada a forte e, no decorrer da quarta-feira, as instabilidades avançam para outras áreas paulistas.

Há risco de temporais isolados especialmente no oeste e no sudoeste de São Paulo. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas a partir da tarde há chance de chuva moderada a forte. A temperatura máxima prevista é de 22°C.

Siga

Previsão por região:

Sudeste

Além de São Paulo, as instabilidades alcançam o extremo sul de Minas Gerais e persistem até a noite. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece mais firme, com sol entre poucas nuvens.

Continua após a publicidade

No Rio de Janeiro, o Climatempo prevê sol entre nuvens, aumento de nebulosidade à tarde e possibilidade de chuva fraca e rápida à noite, com máxima de 27°C. Em Belo Horizonte, o tempo fica firme, com sol entre poucas nuvens e máxima prevista de 27°C.

Sul

No Sul, o ciclone extratropical se afasta para o oceano, mas o tempo segue instável, sobretudo no oeste e no norte do Paraná. A chuva ocorre desde as primeiras horas do dia, com intensidade moderada a forte e períodos frequentes de precipitação ao longo da quarta-feira.

As instabilidades também atingem o norte e a metade oeste de Santa Catarina, com possibilidade de chuva moderada a forte. Há risco de temporais isolados, principalmente no oeste e na metade norte paranaense. Entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, há chance de formação de geada.

Continua após a publicidade

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a atenção se volta para Mato Grosso do Sul. A chuva começa cedo no sul e no sudoeste do estado e avança ao longo do dia para áreas do sudeste sul-mato-grossense. Os volumes podem ser moderados a fortes, acompanhados de trovoadas.

Há risco de temporais isolados no sul, sudoeste e sudeste de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, a umidade vinda da Região Norte e o aquecimento diurno aumentam as condições para chuva no oeste e no noroeste. Goiás e o Distrito Federal seguem com predomínio de tempo firme, mas com baixa umidade do ar.

Nordeste

No Nordeste, a circulação marítima mantém pancadas desde cedo na faixa litorânea entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Ao longo do dia, as instabilidades ganham força e avançam também pela metade leste de Pernambuco.

Continua após a publicidade

A metade norte do Maranhão e do Piauí, além de grande parte do Ceará, continua sob influência da Zona de Convergência Intertropical, com pancadas moderadas a fortes. Há risco de temporais no litoral do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e litoral norte de Pernambuco.

Norte

No Norte, o padrão típico amazônico segue predominando. O calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, em Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia, Acre e em áreas do Pará.

O Climatempo alerta para risco de temporais no norte e litoral do Amapá, em Roraima, no oeste, noroeste e litoral do Pará, no oeste de Rondônia e em várias áreas do Amazonas. No Tocantins e em outras áreas do Pará, o tempo fica mais firme, mas a umidade relativa do ar pode ficar baixa.

Continua após a publicidade

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 10:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC
  • Brasília (DF): 14°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 16°C
  • Florianópolis (SC): 15°C / 19°C
  • Goiânia (GO): 16°C / 30°C
  • Manaus (AM): 24°C / 29°C
  • Porto Alegre (RS): 12°C / 18°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 27°C
  • Salvador (BA): 21°C / 29°C
  • São Paulo (SP): 14°C / 22°C
Publicidade
TAGS:
Clima
Previsão do tempo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).