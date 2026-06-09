Previsão do tempo: chuva volta em São Paulo nesta quarta, 10, diz Climatempo

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 10 de junho, indica o retorno da chuva em São Paulo, com instabilidades avançando pelo Sul e Centro-Oeste. Há risco de chuva moderada a forte em estados como Paraná, Santa Catarina e MS. Norte e Nordeste terão pancadas, enquanto o interior do país segue seco. Saiba os detalhes por região e as temperaturas!

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 10 de junho, indica que áreas do estado de São Paulo voltam a ter chuva, enquanto instabilidades também avançam pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Segundo o Climatempo, o cenário exige atenção principalmente em áreas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte. No Norte e no Nordeste, a umidade mantém pancadas frequentes e risco de temporais isolados, enquanto o interior do país ainda enfrenta tempo seco e baixa umidade relativa do ar.

Em São Paulo, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e as pancadas de chuva retornam primeiro ao oeste, sudoeste, sul e interior do estado. A chuva pode ter intensidade moderada a forte e, no decorrer da quarta-feira, as instabilidades avançam para outras áreas paulistas.

Há risco de temporais isolados especialmente no oeste e no sudoeste de São Paulo. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas a partir da tarde há chance de chuva moderada a forte. A temperatura máxima prevista é de 22°C.

Previsão por região:

Sudeste

Além de São Paulo, as instabilidades alcançam o extremo sul de Minas Gerais e persistem até a noite. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece mais firme, com sol entre poucas nuvens.

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No Rio de Janeiro, o Climatempo prevê sol entre nuvens, aumento de nebulosidade à tarde e possibilidade de chuva fraca e rápida à noite, com máxima de 27°C. Em Belo Horizonte, o tempo fica firme, com sol entre poucas nuvens e máxima prevista de 27°C.

Sul

No Sul, o ciclone extratropical se afasta para o oceano, mas o tempo segue instável, sobretudo no oeste e no norte do Paraná. A chuva ocorre desde as primeiras horas do dia, com intensidade moderada a forte e períodos frequentes de precipitação ao longo da quarta-feira.

As instabilidades também atingem o norte e a metade oeste de Santa Catarina, com possibilidade de chuva moderada a forte. Há risco de temporais isolados, principalmente no oeste e na metade norte paranaense. Entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, há chance de formação de geada.

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Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a atenção se volta para Mato Grosso do Sul. A chuva começa cedo no sul e no sudoeste do estado e avança ao longo do dia para áreas do sudeste sul-mato-grossense. Os volumes podem ser moderados a fortes, acompanhados de trovoadas.

Há risco de temporais isolados no sul, sudoeste e sudeste de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, a umidade vinda da Região Norte e o aquecimento diurno aumentam as condições para chuva no oeste e no noroeste. Goiás e o Distrito Federal seguem com predomínio de tempo firme, mas com baixa umidade do ar.

Nordeste

No Nordeste, a circulação marítima mantém pancadas desde cedo na faixa litorânea entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Ao longo do dia, as instabilidades ganham força e avançam também pela metade leste de Pernambuco.

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A metade norte do Maranhão e do Piauí, além de grande parte do Ceará, continua sob influência da Zona de Convergência Intertropical, com pancadas moderadas a fortes. Há risco de temporais no litoral do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e litoral norte de Pernambuco.

Norte

No Norte, o padrão típico amazônico segue predominando. O calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, em Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia, Acre e em áreas do Pará.

O Climatempo alerta para risco de temporais no norte e litoral do Amapá, em Roraima, no oeste, noroeste e litoral do Pará, no oeste de Rondônia e em várias áreas do Amazonas. No Tocantins e em outras áreas do Pará, o tempo fica mais firme, mas a umidade relativa do ar pode ficar baixa.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 10:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC

Brasília (DF): 14°C / 27°C

Curitiba (PR): 11°C / 16°C

Florianópolis (SC): 15°C / 19°C

Goiânia (GO): 16°C / 30°C

Manaus (AM): 24°C / 29°C

Porto Alegre (RS): 12°C / 18°C

Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 27°C

Salvador (BA): 21°C / 29°C

São Paulo (SP): 14°C / 22°C