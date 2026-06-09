Previsão do tempo: chuva volta em São Paulo nesta quarta, 10, diz Climatempo
Áreas do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul também estão em atenção para chuvas ao longo do dia
A previsão do tempo para esta quarta-feira, 10 de junho, indica que áreas do estado de São Paulo voltam a ter chuva, enquanto instabilidades também avançam pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Segundo o Climatempo, o cenário exige atenção principalmente em áreas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte. No Norte e no Nordeste, a umidade mantém pancadas frequentes e risco de temporais isolados, enquanto o interior do país ainda enfrenta tempo seco e baixa umidade relativa do ar.
Em São Paulo, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e as pancadas de chuva retornam primeiro ao oeste, sudoeste, sul e interior do estado. A chuva pode ter intensidade moderada a forte e, no decorrer da quarta-feira, as instabilidades avançam para outras áreas paulistas.
Há risco de temporais isolados especialmente no oeste e no sudoeste de São Paulo. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas a partir da tarde há chance de chuva moderada a forte. A temperatura máxima prevista é de 22°C.
Previsão por região:
Sudeste
Além de São Paulo, as instabilidades alcançam o extremo sul de Minas Gerais e persistem até a noite. Nas demais áreas do Sudeste, o tempo permanece mais firme, com sol entre poucas nuvens.
No Rio de Janeiro, o Climatempo prevê sol entre nuvens, aumento de nebulosidade à tarde e possibilidade de chuva fraca e rápida à noite, com máxima de 27°C. Em Belo Horizonte, o tempo fica firme, com sol entre poucas nuvens e máxima prevista de 27°C.
Sul
No Sul, o ciclone extratropical se afasta para o oceano, mas o tempo segue instável, sobretudo no oeste e no norte do Paraná. A chuva ocorre desde as primeiras horas do dia, com intensidade moderada a forte e períodos frequentes de precipitação ao longo da quarta-feira.
As instabilidades também atingem o norte e a metade oeste de Santa Catarina, com possibilidade de chuva moderada a forte. Há risco de temporais isolados, principalmente no oeste e na metade norte paranaense. Entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, há chance de formação de geada.
Centro-Oeste
No Centro-Oeste, a atenção se volta para Mato Grosso do Sul. A chuva começa cedo no sul e no sudoeste do estado e avança ao longo do dia para áreas do sudeste sul-mato-grossense. Os volumes podem ser moderados a fortes, acompanhados de trovoadas.
Há risco de temporais isolados no sul, sudoeste e sudeste de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, a umidade vinda da Região Norte e o aquecimento diurno aumentam as condições para chuva no oeste e no noroeste. Goiás e o Distrito Federal seguem com predomínio de tempo firme, mas com baixa umidade do ar.
Nordeste
No Nordeste, a circulação marítima mantém pancadas desde cedo na faixa litorânea entre Alagoas e Rio Grande do Norte. Ao longo do dia, as instabilidades ganham força e avançam também pela metade leste de Pernambuco.
A metade norte do Maranhão e do Piauí, além de grande parte do Ceará, continua sob influência da Zona de Convergência Intertropical, com pancadas moderadas a fortes. Há risco de temporais no litoral do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e litoral norte de Pernambuco.
Norte
No Norte, o padrão típico amazônico segue predominando. O calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, em Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia, Acre e em áreas do Pará.
O Climatempo alerta para risco de temporais no norte e litoral do Amapá, em Roraima, no oeste, noroeste e litoral do Pará, no oeste de Rondônia e em várias áreas do Amazonas. No Tocantins e em outras áreas do Pará, o tempo fica mais firme, mas a umidade relativa do ar pode ficar baixa.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta, 10:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 13°C / 27ºC
- Brasília (DF): 14°C / 27°C
- Curitiba (PR): 11°C / 16°C
- Florianópolis (SC): 15°C / 19°C
- Goiânia (GO): 16°C / 30°C
- Manaus (AM): 24°C / 29°C
- Porto Alegre (RS): 12°C / 18°C
- Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 27°C
- Salvador (BA): 21°C / 29°C
- São Paulo (SP): 14°C / 22°C