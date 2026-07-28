Previsão do tempo: chuva volta a São Paulo nesta quarta, 29

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Nesta quarta-feira (29), uma frente fria avança sobre o Centro-Sul do Brasil. São Paulo terá sol pela manhã e chuva fraca à noite, enquanto o Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, enfrentará chuva volumosa, temporais e risco de alagamentos. Demais regiões mantêm calor e tempo firme, com chuvas pontuais.

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 29, será marcada pelo avanço de uma frente fria sobre o Centro-Sul do Brasil. Em São Paulo, o dia começa com predomínio de sol, mas a nebulosidade aumenta durante a tarde e há possibilidade de chuva fraca à noite. A temperatura máxima pode chegar a 30°C na capital paulista.

A mudança será mais intensa no Sul, onde a combinação de uma área de baixa pressão, da frente fria e do transporte de calor e umidade mantém o alerta para chuva volumosa e temporais. O maior risco se concentra no Rio Grande do Sul, mas as instabilidades também alcançam Santa Catarina e o Paraná.

Nas demais regiões, a massa de ar seco ainda sustenta o tempo firme, o calor e a baixa umidade. Há previsão de chuva em pontos do Centro-Oeste, no litoral do Nordeste e no extremo norte do país.

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Previsão do tempo por região do país:

Região Sudeste: calor e chuva isolada em São Paulo

A massa de ar seco continua predominando sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mantendo o tempo firme e sem chuva significativa na maior parte da região.

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Em São Paulo, porém, a aproximação da frente fria provoca uma mudança gradual. A chuva pode alcançar áreas do sul, oeste, sudoeste e interior paulista, além de pontos do litoral. No extremo oeste, as pancadas podem ganhar intensidade durante a noite.

Região Sul: chuva volumosa e risco de alagamentos

O Rio Grande do Sul permanece sob alerta para chuva moderada a forte, temporais, trovoadas e eventual queda de granizo. As rajadas de vento podem chegar a 70 km/h e superar esse valor de forma pontual.

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As condições mais perigosas estão previstas para a região central gaúcha, a Região Metropolitana de Porto Alegre, a Serra, o nordeste e o litoral norte. Os elevados acumulados aumentam o risco de alagamentos, enxurradas, inundações urbanas, transbordamento de arroios e elevação do nível dos rios.

No oeste e sul de Santa Catarina e no oeste e sudoeste do Paraná, as instabilidades aumentam desde a madrugada. Durante a tarde, a chuva perde força em boa parte da região, mas ainda pode ocorrer com intensidade moderada a forte no oeste e noroeste paranaense.

Em Porto Alegre, a chuva pode ocorrer a qualquer hora, com máxima de 19°C. Curitiba começa o dia com tempo firme, mas terá aumento das pancadas, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. À noite, o avanço de uma massa de ar frio derruba as temperaturas nos três estados.

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Região Centro-Oeste: calor e chuva em Mato Grosso do Sul

Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e grande parte de Mato Grosso do Sul continuam sob influência da massa de ar seco. O sol e o calor predominam, com baixos índices de umidade durante a tarde.

A exceção é o sul de Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode ocorrer com intensidade moderada a forte e trovoadas desde a manhã. Durante a tarde, as pancadas avançam para o centro-sul do estado e podem ser mais intensas entre o sudeste e o sudoeste.

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Rajadas entre 50 e 70 km/h são esperadas em áreas sul-mato-grossenses. Campo Grande pode chegar a 33°C e terá aumento da chuva entre o fim da tarde e a noite. Em Cuiabá, o tempo permanece seco, sem chuva e com máxima de 39°C.

Região Nordeste: chuva no litoral e ar seco no interior

A umidade marítima provoca chuva fraca a moderada entre Salvador e o litoral da Paraíba. Pancadas passageiras também podem atingir as faixas costeiras do Maranhão, Piauí e Ceará.

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No interior, o predomínio será de sol, calor e baixa umidade. A condição atinge especialmente áreas da Bahia, do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Região Norte: chuva forte no extremo norte

O calor e a elevada umidade favorecem a formação de nuvens carregadas no oeste e norte do Amazonas, em Roraima, no Amapá e nas faixas norte, noroeste e nordeste do Pará. Nessas áreas, as pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte.

No Acre, em Rondônia, no extremo sul do Amazonas e em pontos do sul paraense, a chuva tende a ser fraca, passageira e localizada. Tocantins, o leste do Amazonas e grande parte do Pará continuam sob influência do ar seco.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 29 de julho:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 15°C / 29°C



Brasília (DF): 16°C / 29°C



Curitiba (PR): 15°C / 21°C



Florianópolis (SC): 17°C / 23°C



Goiânia (GO): 18°C / 32°C



Manaus (AM): 26°C / 33°C



Porto Alegre (RS): 16°C / 19°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 35°C



Salvador (BA): 21°C / 30°C



S ão Paulo (SP): 17°C / 30°C