Previsão do tempo: chuva pode apertar em São Paulo durante a eleição neste domingo, 4
Frente fria também provoca instabilidade em outras regiões do país, segundo o Climatempo
Quem for votar em São Paulo neste domingo, 4 de outubro, deve ficar atento à mudança no tempo ao longo do período de votação, das 8h às 17h. Segundo o Climatempo, a capital paulista tem menor risco de chuva pela manhã, mas as condições para pancadas aumentam durante a tarde.
A previsão indica possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade na cidade de São Paulo principalmente entre a tarde e a noite. Com isso, quem deixar para votar nas últimas horas do período eleitoral pode encontrar tempo mais instável.
O cenário está associado ao avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil, que aumenta as condições para chuva também em outras áreas do Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Chuva aumenta durante a tarde em São Paulo
O principal ponto de atenção para o domingo é o avanço das instabilidades ao longo do dia. Em São Paulo, a manhã deve ter menor risco de precipitação, enquanto a tarde concentra a maior possibilidade de chuva justamente durante parte do horário de votação.
Previsão do tempo nas outras regiões:
No Sudeste, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória também podem registrar chuva de moderada a forte durante a tarde.
No Sul, Paraná e Santa Catarina têm risco de chuva desde a manhã. Curitiba e Florianópolis podem ter precipitação de moderada a forte, enquanto a frente fria mantém condições para temporais isolados à tarde.
No Centro-Oeste, Campo Grande, Brasília, Goiânia e Cuiabá estão entre as capitais com possibilidade de pancadas de moderadas a fortes durante a tarde.
Na Região Norte, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Manaus também podem ter chuva de moderada a forte no período da tarde.
Já no Nordeste, grande parte do interior permanece com tempo quente e seco. No litoral, cidades como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Fortaleza podem ter chuva fraca a moderada, principalmente pela manhã.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 4 de outubro:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 26°C
- Brasília (DF): 19°C / 26°C
- Curitiba (PR): 14°C / 21°C
- Florianópolis (SC): 18°C / 22°C
- Goiânia (GO): 19°C / 30°C
- Manaus (AM): 26°C / 34°C
- Porto Alegre (RS): 17°C / 23°C
- Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 30°C
- Salvador (BA): 24°C / 29°C
- São Paulo (SP): 17°C / 28°C