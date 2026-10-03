Previsão do tempo: chuva pode apertar em São Paulo durante a eleição neste domingo, 4

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Quem for votar em São Paulo neste domingo, 4 de outubro, deve ficar atento à mudança no tempo. O Climatempo prevê menor risco de chuva pela manhã, mas as condições para pancadas moderadas a fortes aumentam durante a tarde. A instabilidade, ligada a uma frente fria, pode afetar eleitores que deixarem para as últimas horas do período de votação na capital e em outras regiões do Brasil.

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Quem for votar em São Paulo neste domingo, 4 de outubro, deve ficar atento à mudança no tempo ao longo do período de votação, das 8h às 17h. Segundo o Climatempo, a capital paulista tem menor risco de chuva pela manhã, mas as condições para pancadas aumentam durante a tarde.

A previsão indica possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade na cidade de São Paulo principalmente entre a tarde e a noite. Com isso, quem deixar para votar nas últimas horas do período eleitoral pode encontrar tempo mais instável.

O cenário está associado ao avanço de uma frente fria pelo centro-sul do Brasil, que aumenta as condições para chuva também em outras áreas do Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Chuva aumenta durante a tarde em São Paulo

O principal ponto de atenção para o domingo é o avanço das instabilidades ao longo do dia. Em São Paulo, a manhã deve ter menor risco de precipitação, enquanto a tarde concentra a maior possibilidade de chuva justamente durante parte do horário de votação.

Previsão do tempo nas outras regiões:

No Sudeste, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória também podem registrar chuva de moderada a forte durante a tarde.

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No Sul, Paraná e Santa Catarina têm risco de chuva desde a manhã. Curitiba e Florianópolis podem ter precipitação de moderada a forte, enquanto a frente fria mantém condições para temporais isolados à tarde.

No Centro-Oeste, Campo Grande, Brasília, Goiânia e Cuiabá estão entre as capitais com possibilidade de pancadas de moderadas a fortes durante a tarde.

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Na Região Norte, Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Manaus também podem ter chuva de moderada a forte no período da tarde.

Já no Nordeste, grande parte do interior permanece com tempo quente e seco. No litoral, cidades como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Fortaleza podem ter chuva fraca a moderada, principalmente pela manhã.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais neste domingo, 4 de outubro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 26°C



Brasília (DF): 19°C / 26°C



Curitiba (PR): 14°C / 21°C



Florianópolis (SC): 18°C / 22°C



Goiânia (GO): 19°C / 30°C



Manaus (AM): 26°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 17°C / 23°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 30°C



Salvador (BA): 24°C / 29°C



São Paulo (SP): 17°C / 28°C