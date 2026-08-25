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Previsão do tempo: chuva avança sobre São Paulo nesta quarta, 26; veja as áreas afetadas

Instabilidades avançam pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste; Tempo seco persiste no Norte e Nordeste

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 17h00
Transito congestionado na avenida Radial Leste durante manha de chuva na capital pauista, na chegada ao centro da cidade
 (Nelson Antoine/Fotoarena/VEJA)
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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 26, indica avanço das instabilidades sobre diferentes áreas do país. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva moderada a forte em partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Em São Paulo, a chuva aparece desde as primeiras horas no oeste, sul e centro do estado e ganha espaço pela manhã, alcançando também áreas mais ao norte e o litoral. As pancadas podem ter intensidade moderada a forte.

Na capital paulista, porém, a precipitação tende a ser mais fraca. Há chance de chuva na madrugada, sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva de baixos volumes ao longo do dia e à noite. A máxima pode chegar a 21°C.

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Como fica a previsão do tempo por região

Sul: Paraná concentra chuva moderada a forte, e as instabilidades também aumentam no oeste, centro e norte de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul permanece com condições mais firmes.

Sudeste: além de São Paulo, a chuva aumenta no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, com possibilidade de temporais isolados.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá áreas de chuva forte. À tarde e à noite, pancadas também podem atingir o sul de Mato Grosso e Goiás e o Distrito Federal.

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Nordeste: o interior segue marcado pela baixa umidade, enquanto áreas litorâneas têm previsão de chuva.

Norte: há chuva irregular em pontos do Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. Tocantins e o centro-sul paraense continuam com ar seco.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 26 de agosto:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C
  • Brasília (DF): 19°C / 31°C
  • Curitiba (PR): 11°C / 21°C
  • Florianópolis (SC): 17°C / 21°C
  • Goiânia (GO): 22°C / 34°C
  • Manaus (AM): 27°C / 37°C
  • Porto Alegre (RS): 11°C / 23°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C
  • Salvador (BA): 22°C / 30°C
  • São Paulo (SP): 15°C / 21°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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