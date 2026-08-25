Previsão do tempo: chuva avança sobre São Paulo nesta quarta, 26; veja as áreas afetadas

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 26, indica o avanço de instabilidades por todo o país, com possibilidade de chuva moderada a forte em diversas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em São Paulo, o estado terá pancadas intensas, mas a capital paulista espera volumes mais baixos. Confira os detalhes e as temperaturas por capital.

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 26, indica avanço das instabilidades sobre diferentes áreas do país. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva moderada a forte em partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Em São Paulo, a chuva aparece desde as primeiras horas no oeste, sul e centro do estado e ganha espaço pela manhã, alcançando também áreas mais ao norte e o litoral. As pancadas podem ter intensidade moderada a forte.

Na capital paulista, porém, a precipitação tende a ser mais fraca. Há chance de chuva na madrugada, sol entre muitas nuvens pela manhã e chuva de baixos volumes ao longo do dia e à noite. A máxima pode chegar a 21°C.

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Como fica a previsão do tempo por região

Sul: Paraná concentra chuva moderada a forte, e as instabilidades também aumentam no oeste, centro e norte de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul permanece com condições mais firmes.

Sudeste: além de São Paulo, a chuva aumenta no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, com possibilidade de temporais isolados.

Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul terá áreas de chuva forte. À tarde e à noite, pancadas também podem atingir o sul de Mato Grosso e Goiás e o Distrito Federal.

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Nordeste: o interior segue marcado pela baixa umidade, enquanto áreas litorâneas têm previsão de chuva.

Norte: há chuva irregular em pontos do Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. Tocantins e o centro-sul paraense continuam com ar seco.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 26 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 28°C



Brasília (DF): 19°C / 31°C



Curitiba (PR): 11°C / 21°C



Florianópolis (SC): 17°C / 21°C



Goiânia (GO): 22°C / 34°C



Manaus (AM): 27°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 11°C / 23°C



Rio de Janeiro (RJ): 18°C / 26°C



Salvador (BA): 22°C / 30°C



São Paulo (SP): 15°C / 21°C