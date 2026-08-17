Previsão do tempo: calor dispara em São Paulo nesta terça, 18, e o Sul terá temporais

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Nesta terça-feira, 18, o Brasil experimenta um contraste climático: sol e calor seco predominam em São Paulo, Centro-Oeste e partes de MG, com risco de queimadas devido à baixa umidade. Já o Sul, especialmente o RS, e o litoral nordestino enfrentam chuvas fortes e temporais. Confira os detalhes por região.

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A previsão do tempo para esta terça-feira, 18, indica mais um dia de sol, calor e tempo seco em São Paulo. Na capital paulista, o tempo permanece firme, com poucas nuvens e sem previsão de chuva significativa. As temperaturas sobem ao longo do dia e a máxima pode chegar aos 30°C, segundo o Climatempo.

No interior do estado, o cenário exige atenção para o calor e para a baixa umidade relativa do ar. As temperaturas ficam especialmente elevadas no oeste e no noroeste paulista, enquanto os índices de umidade podem variar entre 20% e 30% principalmente na metade norte de São Paulo. O quadro faz parte de uma extensa área de tempo quente e seco que também alcança o Centro-Oeste e pontos de Minas Gerais.

O cenário brasileiro nesta terça será marcado por fortes contrastes. Enquanto grande parte do interior do país permanece sob calor intenso, pouca nebulosidade e baixa umidade, uma frente fria e uma nova área de baixa pressão mantêm instabilidades no Rio Grande do Sul. O litoral nordestino também terá chuva mais intensa, enquanto pancadas atingem pontos do Norte.

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Como fica a previsão do tempo por região do Brasil:

Sul

O Rio Grande do Sul concentra as principais instabilidades da Região Sul. Há previsão de pancadas no sul, sudoeste, sudeste, litoral sul e Campanha, com possibilidade de chuva moderada a forte, temporais isolados e acumulados elevados. O litoral sul gaúcho é apontado pelo Climatempo como área de maior perigo.

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Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo firme e com poucas nuvens predomina, com temperaturas elevadas. Uma massa de ar polar avança atrás da frente fria e ajuda a derrubar as temperaturas especialmente nas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul.

Sudeste

Além de São Paulo, grande parte do Sudeste terá tempo firme e quente. Há possibilidade de chuva fraca e isolada apenas em pontos do nordeste e do leste de Minas Gerais e em áreas do Espírito Santo.

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O calor também se destaca no Triângulo Mineiro e no oeste de Minas Gerais. Nessas áreas, assim como em partes do estado paulista, a umidade relativa pode cair para a faixa entre 20% e 30%.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste continua sob domínio de tempo muito quente e seco, com pouca nebulosidade e dificuldade para formação de chuva. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão entre as áreas de maior aquecimento, enquanto Goiás também terá temperaturas elevadas.

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A situação é especialmente crítica na região central de Mato Grosso, onde a umidade pode variar entre 12% e 20%. O ressecamento do ar e da vegetação mantém elevado o risco de queimadas e incêndios. Em Cuiabá, a máxima pode alcançar 38°C, e Campo Grande pode registrar 35°C.

Nordeste

No Nordeste, a chuva atinge principalmente o litoral da Bahia, incluindo o Recôncavo Baiano, além de Sergipe, Alagoas e leste de Pernambuco. Entre o litoral de Alagoas e Pernambuco, as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, com risco de temporais.

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Já no interior nordestino, permanecem o calor, o tempo seco e a baixa umidade. Centro-oeste da Bahia, grande parte do Maranhão, Piauí e Ceará e o oeste da Paraíba podem registrar índices entre 20% e 30%. Rajadas de vento ficam entre 40 e 50 km/h em grande parte da região e podem chegar a 70 km/h em pontos isolados.

Norte

Na Região Norte, as instabilidades se concentram principalmente no extremo norte e em áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. O oeste de Roraima e diferentes áreas do Amazonas podem ter pancadas moderadas a fortes. Também há possibilidade de chuva mais intensa no Acre e no oeste de Rondônia, com risco de temporais em áreas acreanas próximas da divisa com o Amazonas.

Em contrapartida, grande parte das áreas centrais e do sul da região continuará com atmosfera seca e estável. No Tocantins e no sul e sudeste do Pará, a umidade pode variar entre 20% e 30%, aumentando o risco de queimadas.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta terça-feira, 18 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 16°C / 29°C



Brasília (DF): 16°C / 31°C



Curitiba (PR): 15°C / 28°C



Florianópolis (SC): 19°C / 25°C



Goiânia (GO): 19°C / 31°C



Manaus (AM): 26°C / 34°C



Porto Alegre (RS): 17°C / 22°C



Rio de Janeiro (RJ): 16°C / 31°C



Salvador (BA): 23°C / 29°C



São Paulo (SP): 17°C / 30°C

Calor, baixa umidade e temporais exigem atenção

O principal risco em boa parte do interior brasileiro nesta terça-feira é a combinação entre temperaturas elevadas e umidade relativa do ar muito baixa, condição que favorece o ressecamento da vegetação e amplia o risco de queimadas. No Rio Grande do Sul e em trechos do litoral nordestino, a atenção se volta para chuva forte e temporais.