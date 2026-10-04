Previsão do tempo: alerta de temporais em SP, RJ e MG nesta segunda, 5

A semana começa com alerta para temporais em grande parte do Sudeste. A passagem de uma nova frente fria nesta segunda-feira, 5, mantém o risco de chuva intensa em São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro e em áreas do centro, oeste e sul de Minas Gerais. As regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão entre as áreas sujeitas a pancadas fortes, segundo o Climatempo.

O sistema, que provocou temporais em São Paulo no domingo, 4, avança rapidamente pelo Sudeste e deve alcançar a região central do estado do Rio de Janeiro. A frente fria, porém, não deve chegar ao Espírito Santo nem às áreas norte e leste de Minas Gerais. Nessas regiões, ainda podem ocorrer pancadas isoladas devido ao calor e à elevada umidade do ar.

Onde o risco de temporal é maior?

O cenário exige maior atenção em todo o estado de São Paulo, tanto no interior quanto no litoral, além do centro-sul fluminense e das porções central, oeste e sul de Minas Gerais, incluindo a Grande Belo Horizonte. Nessas áreas, a previsão indica possibilidade de chuva forte também na terça-feira, 6.

Nas três maiores capitais da região, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, há condições para temporais nesta segunda. A instabilidade prolonga um início de outubro marcado por sucessivas áreas de chuva sobre o Sudeste. Entre os dias 1º e 3, os quatro estados já haviam sido atingidos pela passagem de outra frente fria, com volumes elevados principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

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E como fica o tempo no Espírito Santo?

A Grande Vitória deve ter uma trégua após um fim de semana de chuva volumosa. O Climatempo não prevê novo episódio de chuva forte na região pelo menos até quarta-feira, 7. Ainda assim, pancadas isoladas não estão totalmente descartadas em outras áreas do Espírito Santo.

A mudança ocorre depois de a capital capixaba registrar 108,8 milímetros de chuva entre as 9 horas de sábado, 3, e as 9 horas de domingo, 4, de acordo com medição do Instituto Nacional de Meteorologia. O volume corresponde a quase toda a média histórica de precipitação de outubro em Vitória, de aproximadamente 124 milímetros. Nos quatro primeiros dias do mês, o acumulado já havia chegado a 130 milímetros.