Possibilidade de geada no Sul e nevoeiro em São Paulo: veja a previsão do tempo nesta quinta, 9

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A quinta-feira, 9 de julho, será de contrastes no Brasil: o Sul ainda terá manhãs frias com geada, o Centro-Oeste predomínio de sol e ar seco crítico, enquanto Norte e Nordeste enfrentam pancadas de chuva fortes e temporais isolados. A massa de ar polar perde força, mas o clima instável persiste. Saiba os detalhes.

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A previsão do tempo para esta quinta-feira, 9 de julho, será marcada pelo contraste entre o frio persistente no Sul, o ar seco no interior do Brasil e a chuva em áreas das regiões Norte e Nordeste. A massa de ar polar começa a perder força, mas ainda mantém as manhãs geladas nos estados do Sul e temperaturas amenas em parte do Sudeste.

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No Centro-Oeste, a influência de uma massa de ar seco garante o predomínio do sol, mas reduz a umidade relativa do ar a níveis críticos durante a tarde. No Norte e no Nordeste, a combinação entre calor, elevada umidade e sistemas atmosféricos favorece pancadas de chuva que podem ocorrer com forte intensidade e temporais isolados.

Previsão por região do país:

Sul

A Região Sul terá tempo firme sob influência de uma massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão. As manhãs continuam frias, sobretudo na Campanha, no sudeste, na Serra e no oeste do Rio Grande do Sul, além das áreas mais elevadas de Santa Catarina e do Paraná. Há possibilidade de geada isolada em partes das serras gaúcha e catarinense, no norte e sul de Santa Catarina e no extremo sul paranaense. Durante a tarde, o sol entre poucas nuvens favorece a elevação das temperaturas.

Sudeste

O tempo permanece firme na maior parte do Sudeste, com predomínio de sol entre poucas nuvens. A circulação de umidade vinda do oceano, contudo, pode provocar chuva fraca a moderada e isolada no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, além do leste e nordeste de Minas Gerais. A chuva pode ganhar força no litoral norte capixaba e no nordeste mineiro. As manhãs seguem amenas no sul de Minas Gerais e no centro-sul paulista, enquanto a umidade fica entre 20% e 30% no norte, noroeste, oeste e Triângulo Mineiro e na faixa norte de São Paulo.

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Centro-Oeste

A massa de ar seco mantém o tempo firme em todo o Centro-Oeste, com predomínio de sol e aquecimento durante a tarde. O extremo sul de Mato Grosso do Sul ainda terá temperaturas um pouco mais baixas do que as demais áreas. A principal preocupação será a baixa umidade em Goiás, no Distrito Federal, no centro-leste de Mato Grosso e no extremo norte e leste de Mato Grosso do Sul.

Nordeste

A chuva se concentra principalmente na faixa litorânea do Nordeste. São esperadas pancadas moderadas a fortes no litoral do Rio Grande do Norte, no centro-leste e interior da Paraíba e no leste de Pernambuco e Alagoas. No sul e no litoral sul da Bahia, uma frente fria no oceano favorece precipitações mais intensas. Também pode chover com força no norte do Maranhão, no centro do Piauí e no sul do Ceará, com risco de temporais no litoral cearense, incluindo Fortaleza, e na costa paraibana. No interior, o tempo segue quente e seco.

Norte

A Zona de Convergência Intertropical, combinada ao calor e à elevada umidade, provoca pancadas moderadas a fortes em grande parte de Roraima e do Amapá, na metade norte do Amazonas e em áreas do nordeste, noroeste e litoral do Pará. Há risco de temporais no noroeste amazonense e no norte amapaense. Tocantins, Rondônia e as demais áreas paraenses terão tempo firme, pouca nebulosidade e baixa umidade.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta, 9: Fonte: Climatempo Belo Horizonte (MG): 12°C / 27°C

Brasília (DF): 12°C / 27°C

Curitiba (PR): 5°C / 21°C

Florianópolis (SC): 9°C / 19°C

Goiânia (GO): 18°C / 30°C

Manaus (AM): 25°C / 31°C

Porto Alegre (RS): 8°C / 20°C

Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 25°C

Salvador (BA): 21°C / 28°C

São Paulo (SP): 12°C / 23°C Continua após a publicidade