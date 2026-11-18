Um encontro incomum entre indígenas awás que vivem isolados na Floresta Amazônica e integrantes de uma aldeia vizinha mobilizou autoridades brasileiras nesta semana. Na segunda-feira, 16, cerca de 20 indígenas apareceram nas proximidades de um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e se aproximaram da aldeia Tawari, habitada pelo povo guajajara, na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. O episódio foi divulgado pela organização internacional Survival International, que publicou imagens do encontro.

Os registros mostram adultos e crianças carregando arcos e flechas e usando adornos de penas e colares. Segundo a Survival, os guajajaras ofereceram inhame aos visitantes, que permaneceram pouco tempo no local antes de retornar à floresta. A aproximação foi confirmada pelo Ministério dos Povos Indígenas (MPI), pela Funai e pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), que divulgaram uma nota conjunta na terça-feira, 17.

De acordo com o comunicado, os awás fazem parte do cadastro oficial de povos indígenas isolados da Funai e são acompanhados permanentemente pela Frente de Proteção Etnoambiental Awá, que mantém equipes em campo. Servidores da Funai e profissionais de saúde indígena já estão na região para monitorar a situação. O governo também instaurou uma Sala de Situação para coordenar as medidas de proteção e preparar respostas a eventuais situações de contato, surtos ou epidemias.

Uma das principais preocupações é sanitária. Por terem tido pouca exposição histórica a determinados agentes infecciosos, povos indígenas isolados podem ser particularmente vulneráveis a doenças comuns na população em geral. Por isso, mesmo encontros breves exigem cuidados para evitar a transmissão de infecções.

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A aproximação também chama a atenção para a pressão sobre o território awá. Segundo a Survival International, a área vem sofrendo invasões de madeireiros ilegais, caçadores e criadores de gado. A organização avalia que a presença crescente de invasores pode ter contribuído para que os indígenas procurassem alimentos fora de sua área habitual. Essa hipótese, porém, ainda não foi confirmada pelas autoridades brasileiras.

A preocupação com a proteção do grupo não começou nesta semana. Segundo a nota oficial, a Sala de Situação já havia sido acionada em 2025 para acompanhar o mesmo registro de indígenas isolados, diante de riscos relacionados a incêndios florestais e à aproximação com outros grupos presentes na Terra Indígena Arariboia.

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O governo ressaltou que a política brasileira de proteção a povos indígenas isolados segue o princípio do não contato. O objetivo não é estimular aproximações, mas assegurar que esses grupos possam permanecer isolados, caso essa seja sua escolha. Um encontro pontual, portanto, não significa necessariamente que tenham decidido estabelecer relações permanentes com pessoas de fora da comunidade.