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A conferência do clima na Turquia expôs graves divergências globais e travou metas urgentes. Em entrevista a VEJA, Marina Silva analisa a resistência dos produtores de petróleo, a recusa dos países ricos em debater financiamento e os desafios da regra de consenso para salvar o planeta.

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O resultado da conferência climática em Antália, na Turquia, que acabou na última semana, representou uma paralisação em metas cruciais para a agenda internacional. As negociações enfrentaram bloqueios diretos sobre o financiamento ecológico e a menção aos combustíveis fósseis nos documentos finais. O impasse levantou questionamentos sobre o modelo de decisões dos encontros globais e expôs divergências entre países desenvolvidos e blocos em desenvolvimento, conforme contou a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva no programa VEJA em Foco.

Qual foi o papel dos países produtores de petróleo no impasse?

Segundo Marina, a Arábia Saudita e outros integrantes do grupo dos 77 atuaram diretamente para bloquear o avanço das negociações na COP31. A ex-ministra afirmou que a Arábia Saudita impediu a inclusão de qualquer menção aos combustíveis fósseis no documento de capa do evento. Para Marina, ignorar o principal fator de aquecimento do planeta demonstra a gravidade das dificuldades políticas na busca por soluções globais de transição energética.

Como os países desenvolvidos reagiram aos debates financeiros?

Além da resistência sobre a matriz energética, a conferência enfrentou resistência por parte das nações ricas. Marina Silva criticou a União Europeia e os países desenvolvidos por recusarem a discussão sobre o financiamento climático. O montante de 1,3 trilhão de dólares para viabilizar a transição ecológica havia sido estabelecido na COP28, mas não obteve progressos práticos na reunião na Turquia. Na avaliação da ex-ministra, os países mais vulneráveis necessitam de apoio técnico e financeiro para avançar nas metas.

Por que a regra de consenso nas conferências foi questionada?

Diante das travas nas negociações, o colunista Diogo Schelp questionou, no programa VEJA em Foco, a exigência de aprovação por consenso entre todos os participantes. Marina Silva defendeu a manutenção desse formato, ressaltando que nenhuma nação deve impor condutas a outra. No entanto, a ex-ministra destacou que o consenso precisa ser embasado em critérios científicos e dados técnicos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, garantindo respostas efetivas aos riscos que ameaçam a infraestrutura e a segurança global.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.