Por quantos mais dias vai chover e fazer frio no Sudeste e no Sul

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Uma massa de ar frio e instabilidade mantém o clima de inverno no Sul e Sudeste nesta semana. O Sul terá chuva isolada e geada até quarta, com frio intenso. Já o Sudeste enfrenta chuva forte e persistente até quinta ou sexta em algumas áreas. As temperaturas permanecem baixas, mas sobem gradualmente no fim da semana. Detalhes completos na matéria.

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A combinação de uma massa de ar frio com áreas de instabilidade ainda vai manter o clima de inverno em parte do Sul e do Sudeste nesta semana. Nesta terça-feira, 15, o frio continua especialmente intenso nos estados do Sul e em São Paulo, enquanto Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo permanecem sujeitos a chuva e temporais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o cenário começa a mudar gradualmente a partir de quarta-feira, 16, mas de maneira diferente nas duas regiões.

No Sul, a tendência é de a chuva perder força rapidamente: nesta terça ainda pode chover de forma isolada no Paraná e nas faixas litorâneas de Santa Catarina e Paraná, mas a noite já deve ser de tempo firme na maior parte da região. O frio, porém, dura mais. A madrugada de quarta-feira deve ser gelada, com possibilidade de temperaturas próximas de 0°C e formação de geada em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No Sudeste, a instabilidade será mais persistente. O canal de umidade formado sobre o centro do país mantém condições para chuva forte nesta terça e quarta-feira, especialmente entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, o Climatempo prevê a passagem de outra frente fria pelo litoral do Sudeste entre quarta, 16, e quinta-feira, 17, o que ajuda a prolongar a chuva. Em São Paulo e no Rio, períodos de sol devem voltar a aparecer com maior frequência a partir de sexta-feira, 18, embora pancadas isoladas ainda possam ocorrer.

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Por quantos dias ainda vai chover no Sudeste?

Nesta terça-feira, há previsão de pancadas com trovoadas no Rio de Janeiro, em áreas de São Paulo e de Minas Gerais. O Inmet mantém aviso de perigo potencial para tempestades em partes da região. Na quarta-feira, a instabilidade se desloca principalmente para Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, enquanto São Paulo começa a ter condições mais estáveis.

Na prática, a chuva mais persistente deve durar pelo menos até quinta-feira, 17, em parte do Sudeste, com possibilidade de instabilidade localizada até sexta.

As temperaturas continuam baixas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo o Inmet, São Paulo pode registrar nesta terça mínima de 12°C e máxima de apenas 18°C. Na quarta-feira, a mínima prevista cai para 11°C. No Rio, os termômetros variam em torno de 18°C a 23°C nesta terça, com máxima de 24°C na quarta-feira.

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Sul fica sem chuva antes, mas terá geada

No Sul, a mudança é mais rápida em relação à chuva. O Inmet prevê que nesta terça ainda haja precipitação isolada no oeste, centro e norte do Paraná pela manhã. À tarde, a possibilidade fica concentrada principalmente nos litorais de Santa Catarina e Paraná. À noite, o tempo já deve ficar firme em praticamente toda a região.

Na quarta-feira, o principal destaque deixa de ser a chuva e passa a ser o frio. A massa de ar polar, combinada com céu mais aberto, favorece forte perda de calor durante a madrugada. Há previsão de geada no sul do Paraná, região central e serras de Santa Catarina, norte e Serra Gaúcha. Também existe possibilidade de geada em outras áreas do Paraná e do Rio Grande do Sul.

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Em Porto Alegre, a mínima prevista pelo Inmet para quarta é de 9°C, com máxima de 18°C. Curitiba também não deve passar de 18°C. Nos pontos mais altos das serras catarinense e gaúcha, as temperaturas podem ser próximas de 0°C.

Quando o frio começa a perder força?

No Sul, a chuva praticamente termina entre terça e quarta-feira, mas o frio intenso ainda permanece na quarta. No Sudeste, a chuva pode continuar até quinta ou sexta-feira, enquanto as temperaturas começam a subir lentamente na segunda metade da semana.