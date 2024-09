“Poderemos perder o Pantanal até o fim do século”, diz Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva foi convidada nesta quarta-feira, 4, para prestar esclarecimento sobre as ações do governo em relação às queimadas no Brasil, pela comissão da pasta no Congresso. O país apresentou este ano 139,3 mil focos de incêndio, o dobro registrado no ano passado. O fogo não dá trégua. Pior, avança pelo Brasil, ao mesmo tempo que incansavelmente consome com ferocidade a Amazônia e o Pantanal, os maiores biomas do país. Ela explicou que se trata de uma convergência de condições, que propiciam a ignição do fogo, tão rapidamente como um fósforo aceso jogado em um palheiro. A Amazônia enfrenta a maior seca dos últimos 40 anos e o Pantanal a pior dos 70 anos de registro.

“A mudança do clima é um agravante para as queimadas e os incêndios florestais, mas há sobretudo uma visão inadequada de como fazer uso do fogo”, disse Marina. De acordo com a Agência Senado, durante a reunião ela deu como exemplo Corumbá (MS), município que abarca grande parte do Pantanal sul-mato-grossense, onde o grande número de áreas desmatadas respondem por cerca de 50% das queimadas no estado. Se nada for feito para que as condições climáticas mudem, segundo ela, “poderemos perder o Pantanal até o fim do século”. O prognóstico alardeado pela ministra vem de pesquisadores “Não conseguindo alcançar a cota de cheia, nem dos rios nem da planície alagada.” Isso impacta na diminuição cobertura vegetal, devastada com frequência pelo desmatamento e pelas queimadas. Não há tempo de recuperação e o bioma atinge o chamado ponto de inflexão.

Situação poderia ser pior

Marina negou que a pasta do meio ambiente tenha sofrido cortes, como foi ventilado, o que poderia ter prejudicado o combate às queimadas. Foi enfática ao dizer que se o Governo não tivesse diminuído o desmatamento da Amazônia, atualmente a situação seria pior. Ela alertou para os 1942 municípios em estado de emergência climática extrema e defendeu que o Congresso crie um marco regulatório de emergência climática.