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Pesquisa: Mata Atlântica teve importante regeneração nos últimos 40 anos

Levantamento do MapBiomas revela a formação de mais de 8 milhões de hectares de vegetação secundária

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 16h24
Faixa de Mata Atlântica no Rio de Janeiro: bioma segue extraordinariamente biodiverso
Faixa de Mata Atlântica no Rio de Janeiro: bioma segue extraordinariamente biodiverso (Getty/Getty Images)
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A Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros mais transformados pela ocupação humana e conserva apenas um terço de seu território coberto por vegetação nativa. Mas o quadro poderia ser ainda pior se leis específicas de proteção não tivessem sido criadas ao longo dos anos, entre elas a Lei da Mata Atlântica, de 2006, principal marco legal para a conservação do bioma. Nas últimas quatro décadas, há, porém, um sinal importante de recuperação: áreas desmatadas voltaram a apresentar vegetação nativa em larga escala, segundo o mais recente levantamento do MapBiomas, divulgado nesta segunda-feira, Dia da Árvore.

A região perdeu muito, mas também voltou a florescer. Segundo a pesquisa, 9,7 milhões de hectares de vegetação madura foram perdidos, enquanto mais de 8 milhões de hectares de vegetação secundária — aquela que volta a crescer depois que uma área foi desmatada — se formaram na Mata Atlântica desde 1985. Hoje, um em cada quatro hectares de vegetação nativa existente no bioma é secundário. Ao mesmo tempo, a velocidade de supressão das áreas nativas vem caindo, ficando abaixo de 2 milhões de hectares em cada período de cinco anos. Mesmo sendo uma redução, o número ainda é expressivo: 2 milhões de hectares correspondem a uma área maior que o estado de Sergipe.

De qualquer maneira, os números ajudam a mostrar uma mudança importante: embora a Mata Atlântica ainda esteja muito distante de recuperar sua cobertura original, sua paisagem não é apenas de perda. Há também regeneração. A proteção legal do bioma, as iniciativas de restauração e a recuperação natural de áreas degradadas fazem parte do contexto que permitiu que parte dessa vegetação voltasse a ocupar áreas antes utilizadas pela atividade humana.

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O processo, porém, está longe de significar que a floresta perdida foi simplesmente recuperada. Entre 1985 e 2025, a Mata Atlântica perdeu 9,7 milhões de hectares de vegetação madura. E a vegetação secundária que voltou a crescer continua vulnerável: entre 2021 e 2025, 1,2 milhão de hectares de vegetação nativa foram suprimidos, dos quais 700 mil hectares eram áreas secundárias em regeneração. Ou seja, 60% da supressão registrada no período atingiu justamente áreas que estavam se recuperando.

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A recuperação, portanto, é real, mas não equivale à reposição de uma floresta madura. Uma mata que se regenera pode recuperar parte de suas funções ecológicas, proteger o solo e os recursos hídricos e voltar a armazenar carbono, mas precisa de tempo para desenvolver a complexidade e a biodiversidade de uma floresta madura.

O retrato produzido pelo MapBiomas é, assim, menos uma história de perda ou de recuperação absoluta do que de transformação. A Mata Atlântica continua sendo o bioma brasileiro com a menor proporção de vegetação nativa, mas também é um exemplo de que, quando a pressão diminui, a floresta pode voltar a crescer.

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Desmatamento
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