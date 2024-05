Pesadelo sem fim: Guaíba sobe e pode alagar Porto Alegre por 1 mês

A situação nos bairros situados na parte sul de Porto Alegre voltou a piorar nesta terça-feira (14), com a nova subida do rio Guaíba.

De acordo com o instituto de meteorologia MetSul, a elevação do rio teve início na madrugada. Isso porque passou a soprar na região o vento em direção ao sul, impedindo que a água escoasse para a Lagoa dos Patos.

Há risco do rio se manter acima da cota de inundação, que é de 3 metros, por até mais quatro semanas, de acordo com estudo feito pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Além disso, houve a chegada da vazão do rio Taquari, na Grande Porto Alegre, que encheu após novas tempestades desabarem sobre a região.

O nível do Guaíba superou a marca de 5,20 metros na medição da régua do Cais Mauá, no Centro da cidade, um recorde histórico, e tem tendência de elevação para as próximas horas.

Entre os bairros mais afetados estão Guarujá, Ponta Grossa e Ipanema, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. Para piorar, essa região não conta com sistemas de contenção, com diques e bombas, como acontece no Centro.

Com o agravamento das inundações no trecho sul de Porto Alegre, a Defesa Civil Municipal vem coordenando uma série de ações de retirada de moradores em localidades como Lami, que estavam no caminho das águas.

Já no Centro da cidade, a situação está um pouco melhor. Isso porque a prefeitura conseguiu religar duas casas de bomba, responsáveis por drenar as águas do Guaíba.

Também nesta terça-feira, o chamado corredor humanitário começou a ser ampliado em 300 metros.

Ele conecta a área central pelo Túnel da Conceição, com a avenida Castelo Branco e a BR-290.

Desde que entrou em operação, na última semana, essa via provisória registra tráfego médio de 100 veículos por hora.

O caminho foi criado para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade, incluindo oxigênio, água, alimentos e equipamentos de emergência.