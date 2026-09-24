Pandas são ‘enviados de amizade’ em relação diplomática entre China e EUA; entenda

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Xi Jinping, presidente da China, anunciou o envio de dois novos pandas gigantes, Ping Ping e Fu Shuang, para o Zoológico de Atlanta, nos EUA. Os animais são símbolos da “diplomacia dos pandas”, uma tradição histórica que representa a amizade entre as duas nações, dando continuidade a uma parceria iniciada em 1972.

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Xi Jinping destacou em discurso na Casa Branca nesta quinta, 24, a importância de pandas na relação diplomática com os Estados Unidos. Os animais são um “enviado da amizade” histórico do país asiático e dois deles irão para solo americano nos próximos dias, como informou o presidente da China.

“O panda-gigante tem sido um enviado da amizade entre chineses e americanos. Tenho uma boa notícia para vocês: em poucos dias, dois pandas, Ping Ping e Fu Shuang, chegarão à sua nova casa, o Zoológico de Atlanta, onde irão encontrar o povo americano”, afirmou Xi Jinping.

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Em abril deste ano, o Zoológico de Atlanta tinha anunciado o acordo com a Associação Chinesa para a Conservação da Vida Selvagem para levar o macho Ping Ping e a fêmea Fu Shuang para os EUA. Ambos os pandas nasceram em uma base de pesquisa de criação de pandas-gigantes em Chengdu, na China.

O acordo original entre o zoológico de Atlanta e a China começou em 1999 e foi concluído em 2024. Neste período o casal Lun Lun e Yang Yang, teve sete filhotes entre 2006 e 2016, mas em 2024 o casal e seus dois filhos mais jovens foram para a base de pesquisa em Chengdu, com o fim do acordo de empréstimo.

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A “diplomacia dos pandas” entre China e EUA começou em 1972, com a visita do presidente americano Richard Nixon ao país asiático. O governo de Mao Tsé-Tung presenteou os visitantes com dois pandas gigantes, como símbolo de reaproximação entre as nações.