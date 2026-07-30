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Agenda Verde

Pacto Global da ONU reúne empresários em SP para alinhar conduta corporativa a normas internacionais

Iniciativa na Cinemateca debaterá combate ao trabalho escravo e emergência climática para elaborar documento oficial do Brasil a ser levado a Genebra

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 14h30 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h57
Sede da Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, em São Paulo -
Sede da Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, em São Paulo - (Daniela Matias e Daniel Dantas/Divulgação)
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Pacto Global da ONU reúne empresários em SP para alinhar conduta corporativa a normas internacionais Priorizar nos meus resultados Google

A Cinemateca Brasileira, em São Paulo, abre as portas na próxima terça-feira (4/8) para receber a primeira edição do Encontro Brasileiro de Direitos Humanos e Empresas. O evento é uma iniciativa conjunta do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O aquecimento global, o combate ao trabalho análogo à escravidão e a transição energética justa estarão no centro das rodas de conversa. O objetivo é alinhar o setor corporativo às normas internacionais de conduta responsável e propor soluções práticas frente à emergência climática e aos desafios sociais. Para isso, a programação contará com uma pluralidade de vozes, reunindo desde lideranças governamentais e executivos até representantes de comunidades tradicionais.

A diretora de Impacto e Comunicação do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, Mônica Gregori, avalia que o cenário atual exige um envolvimento cada vez maior do setor privado nessas pautas: “As empresas não operam em um vácuo. Em um contexto marcado por riscos sistêmicos crescentes, a capacidade de enfrentar essas dinâmicas deixou de ser apenas uma questão de conformidade ou reputação, passando a integrar estratégias de resiliência e de competitividade de longo prazo”, afirma a executiva.

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Os resultados alcançados durante os painéis servirão de base para a formulação de um documento oficial do Brasil, que será apresentado no Fórum Internacional da ONU em Genebra, na Suíça. A iniciativa busca consolidar o protagonismo do país na agenda global de sustentabilidade e direitos humanos.

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Além dos debates, o I Encontro Brasileiro de Direitos Humanos e Empresas oferecerá atividades culturais aos participantes e uma feira de empreendedorismo.

SERVIÇO:

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  • Evento: I Encontro Brasileiro de Direitos Humanos e Empresas

  • Data: 04 de agosto de 2026 (terça-feira)

  • Horário: Das 9h às 20h

  • Local: Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Clementino, São Paulo, SP)

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