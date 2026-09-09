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Agenda Verde

Os estados que têm risco de tornado nesta semana, segundo o Climatempo

Atmosfera muito instável pode favorecer granizo, chuva intensa e rajadas de vento acima de 90 km/h

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h25
Um tornado escuro e imponente desce de nuvens cinzentas sobre uma paisagem com árvores e arbustos em silhueta contra o céu nublado
 (Redes Sociais/Reprodução)
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Os estados que têm risco de tornado nesta semana, segundo o Climatempo Priorizar nos meus resultados Google

Áreas do Paraná, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul entram em um período de atenção para tempo severo entre quinta-feira, 10, e sexta, 11. Segundo o Climatempo, uma combinação de fatores atmosféricos deve criar condições para a formação de supercélulas, estruturas capazes de provocar fenômenos extremos, entre eles tornados e microexplosões.

O risco está concentrado principalmente em áreas do Paraná, no extremo sul de Mato Grosso do Sul e no sudoeste e sul de São Paulo. Além da possibilidade de tornado, a previsão aponta condições para queda de grande quantidade de granizo, inclusive de tamanho elevado, ventania superior a 90 km/h e grandes volumes de chuva em pouco tempo.

O cenário deve ser favorecido pela intensificação de áreas de baixa pressão, pela formação de uma frente fria e de um ciclone extratropical, além do transporte de ar quente e úmido da Amazônia para a região.

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Quais áreas de Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão sob maior risco?

Em todo o estado do Paraná, a atmosfera deve ficar bastante instável, com condições favoráveis à formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical e supercélulas. 

Em São Paulo, a maior atenção se concentra no sul e sudoeste do estado. A proximidade de áreas de baixa pressão atmosférica deve facilitar a formação de nuvens carregadas, enquanto a presença de ar quente e úmido aumenta a disponibilidade de energia para as tempestades.

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No Mato Grosso do Sul, o principal risco apontado está no extremo sul do estado. A região também será influenciada pela circulação de umidade e pela aproximação da frente fria, que deve avançar em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul ao longo da noite de sexta-feira e durante o sábado, 12.

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Por que há possibilidade de tornados?

O cenário previsto reúne diferentes cenários favoráveis ao desenvolvimento de supercélulas, um tipo especial de nuvem cumulonimbus associado a tempestades severas. Segundo o Climatempo, essas estruturas podem produzir tornados, microexplosões e rajadas de vento excepcionalmente fortes, superiores a 90 km/h. 

Entre as condições necessárias para a formação dessas tempestades estão baixa pressão atmosférica, grande disponibilidade de umidade, fortes diferenças na velocidade e na direção dos ventos entre diferentes níveis da atmosfera, contraste acentuado de temperatura e condições que favoreçam o crescimento vertical intenso das nuvens.

Nos próximos dias, áreas de baixa pressão devem se intensificar sobre o Sul do Brasil e o Paraguai, contribuindo para a formação de uma frente fria e de um ciclone extratropical. O ciclone deve se organizar a leste do Rio Grande do Sul, enquanto seus efeitos ajudam a aumentar a instabilidade sobre Paraná, São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul.

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Ventos acima de 90 km/h, granizo e chuva intensa estão entre os riscos

O alerta para tempo severo não se limita à possibilidade de tornados. O Climatempo destaca também risco de microexplosões, granizo em grande quantidade e de tamanho elevado, ventania acima de 90 km/h e elevados volumes de chuva em curto intervalo de tempo.

Uma corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia, conhecida como jato de baixos níveis, deve atuar com força sobre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, a entrada de ar frio de origem polar sobre o Paraguai e o Sul do Brasil durante a sexta-feira deve aumentar o contraste de temperatura, reforçando as condições para a formação de nuvens carregadas.

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A umidade já elevada na atmosfera, resultado das chuvas recentes nos três estados, acrescenta mais um elemento ao cenário de instabilidade.

Quando o risco de tornado será maior?

De acordo com o Climatempo, embora as condições para tempo severo estejam presentes tanto na quinta-feira, 10, quanto na sexta, 11, o risco específico de formação de tornados é considerado maior na sexta-feira.

A frente fria deve se formar entre o Paraguai e o Sul do Brasil justamente na sexta-feira e avançar em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul durante a noite e ao longo do sábado, 12. 

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