🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Agenda Verde

Os efeitos extremos do El Niño no início de outubro, no Brasil

Fenômeno climático eleva médias térmicas no norte e centro-oeste, enquanto chuvas frequentes provocam alívio temporário de temperatura no Centro-Sul

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 11h25
Globo terrestre visto do espaço, com as Américas em destaque. Uma faixa laranja e vermelha, representando o fenômeno El Niño, se estende pelo Oceano Pacífico, do Peru até a Oceania
O fenômeno El Niño atinge a classificação de "muito forte" na primavera de 2026 (JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
Continua após publicidade
Os efeitos extremos do El Niño no início de outubro, no Brasil Priorize VEJA no Google

O fenômeno El Niño atinge a classificação de “muito forte” na primavera de 2026, com 98% de probabilidade de manutenção desse patamar, provocando alterações significativas no padrão de temperaturas de todo o Brasil a partir deste início de outubro. De acordo com os prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Climatempo, a principal marca do El Niño no mês será o aumento geral do calor e a elevação das médias térmicas na maior parte do território nacional, com risco aumentado para ondas de calor na segunda quinzena. No entanto, os primeiros dias do mês registram um forte contraste térmico, onde a chegada de uma frente fria associada a um ciclone extratropical gera quedas acentuadas de temperatura nas regiões sul e sudeste.

Nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, a influência do El Niño impulsiona marcas de calor acima da média histórica. No centro-oeste, a previsão aponta para desvios térmicos que podem superar os 2 °C acima da média de outubro, com registros frequentes iguais ou superiores a 40 °C em estados como Mato Grosso e Goiás. No Nordeste e na Amazônia, o aquecimento constante e a redução das chuvas previstos pelo fenômeno mantêm as temperaturas máximas elevadas, superando em até 2 °C as normais climatológicas em áreas do Maranhão, Paraíba e do centro da Bahia.

Em contrapartida, as áreas mais ao sul do país experimentam dinâmicas térmicas opostas neste começo de mês. O avanço de uma massa de ar frio logo nos primeiros dias de outubro provoca declínio brusco nas temperaturas em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com mínimas atingindo marcas em torno de 5 °C nas áreas de serra gaúchas e catarinenses. Em capitais como São Paulo e Curitiba, as máximas não ultrapassam os 16 °C e 17 °C no final da semana.

Apesar do frio pontual trazido pela frente fria, o El Niño também atua estimulando o excesso de nebulosidade e episódios frequentes de tempestades na Região Sul e em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essa maior presença de nuvens e chuva manterá as médias térmicas mensais dentro a ligeiramente abaixo do normal nessas áreas específicas do centro-sul ao longo de outubro. Especialistas reforçam que o forte contraste entre o ar quente sustentado pelo El Niño e a passagem de frentes frias favorece a formação rápida de tempestades severas ao longo de toda a primavera.

Siga
Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
El Niño
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).