Os efeitos da frente fria no Sudeste nesta quinta-feira, 24: confira a previsão do tempo por região

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São Paulo terá uma quinta-feira com céu carregado, temperaturas amenas e garoa desde cedo até a noite, influenciada por uma frente fria no litoral. A máxima prevista é de 19°C. Outras áreas do Sudeste também terão chuva, enquanto o Sul registra frio com geada e o Norte, pancadas fortes. Detalhes completos sobre o tempo em todo o Brasil.

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A previsão do tempo em São Paulo nesta quinta-feira, 24, será marcada pela influência de uma frente fria que permanece no litoral do Sudeste. Na capital paulista, o cenário é de céu carregado, temperaturas amenas e possibilidade de garoa desde as primeiras horas do dia até a noite, segundo o Climatempo.

A temperatura máxima prevista para a cidade de São Paulo é de 19°C, em um dia com pouca variação térmica e predomínio de nebulosidade. A condição reforça o padrão de tempo mais fechado no leste paulista, área que permanece sob influência direta do sistema frontal.

Além da capital, outras áreas do leste do estado de São Paulo também podem registrar chuva ao longo desta quinta-feira. A frente fria mantém instabilidades sobre parte do Sudeste, enquanto o restante do país apresenta condições distintas, com frio no Sul e pancadas mais fortes em áreas do Norte.

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Como fica a previsão do tempo em São Paulo nesta quinta-feira

Na capital, a quinta-feira terá muitas nuvens e possibilidade de garoa ao longo do dia, desde a manhã até o período noturno. A máxima deve chegar aos 19°C, mantendo a sensação de tempo ameno.

No estado, o leste paulista segue entre as áreas sujeitas à chuva por causa da atuação da frente fria. O sistema também favorece instabilidades em outros pontos do Sudeste.

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Frente fria mantém chuva no Sudeste

Além de São Paulo, a frente fria mantém condições para chuva no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em áreas do leste de Minas Gerais. Segundo o Climatempo, podem ocorrer volumes de intensidade moderada a forte e temporais isolados em pontos da região.

As temperaturas também permanecem mais amenas em parte do Sudeste, acompanhando o avanço do sistema frontal e o aumento da nebulosidade.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Como fica o tempo nas demais regiões do Brasil

Sul

O tempo fica firme nos três estados, com influência de uma massa de ar frio. Há risco de geada em áreas do Rio Grande do Sul e nas serras Gaúcha e Catarinense.

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Centro-Oeste

As instabilidades diminuem, mas ainda há pancadas entre a tarde e a noite em áreas de Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso do Sul terá predomínio de tempo firme.

Nordeste

A chuva se concentra principalmente em áreas da Bahia e em trechos do litoral entre Maranhão e Ceará. Nas demais áreas, predominam sol, calor e baixa umidade.

Norte

O calor e a umidade favorecem pancadas de chuva moderadas a fortes em áreas do Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará e Tocantins.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 24 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 25°C



Brasília (DF): 20°C / 32°C



Curitiba (PR): 9°C / 19°C



Florianópolis (SC): 14°C / 21°C



Goiânia (GO): 19°C / 32°C



Manaus (AM): 27°C / 36°C



Porto Alegre (RS): 8°C / 23°C



Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 22°C



Salvador (BA): 22°C / 31°C



São Paulo (SP): 13°C / 19°C