Operação da Interpol em nove países da AL e do Caribe resgata mais de mil animais silvestres

Uma megaoperação internacional coordenada pela Interpol desarticulou redes de crimes ambientais em nove países da América Latina e do Caribe, resultando na prisão de 233 pessoas e na identificação de 60 mil hectares de floresta desmatada ilegalmente. Realizada entre 1º de junho e 31 de julho e liderada a partir do Gabinete Regional da Interpol em San Salvador, a oitava edição da Operação Madre Tierra atingiu esquemas industriais de tráfico de animais, extração clandestina de madeira e mineração ilegal no corredor entre a América Central e a América do Sul.

Ao todo, as autoridades apuraram mais de 330 casos e identificaram 312 suspeitos, efetuando 313 apreensões na Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. No combate à mineração clandestina, foram confiscadas na Costa Rica cerca de 4,6 toneladas de cianeto e 11 contêineres de mercúrio. No tráfico de fauna, as forças de segurança resgataram mais de mil animais vivos, incluindo felinos ameaçados de extinção — como leões, ocelotes, jaguares e tigres-de-bengala, inclusive um raro tigre branco —, além de aves exóticas e répteis. Também foram apreendidos 165 quilos de barbatanas secas de tubarão, estimadas em cerca de 280 mil dólares.

A investigação teve como foco estratégico rastrear os fluxos financeiros e as conexões corporativas por trás das infrações. A partir de desdobramentos de investigações iniciadas em 2025 sobre a devastação de 52 mil hectares na Amazônia colombiana, a operação mapeou ligações com outras 161 empresas e 65 indivíduos em diversos continentes, identificando fraudes generalizadas em licenças e o uso de companhias de fachada. A Interpol emitiu sete alertas internacionais — três Notificações Vermelhas, três Azuis e uma Roxa —, culminando em 16 prisões na Colômbia e apreensão de evidências digitais.

De acordo com Krandall Gullock, chefe do Gabinete Regional da Interpol para a América Central, “seguir o dinheiro” permite que a apuração avance para além dos executores diretos em campo e atinja as corporações que financiam, gerenciam e lucram com a atividade ilícita. Na mesma direção, Thomas Ungerbuehler, diretor assistente de Segurança Ambiental da instituição, ressaltou que as ações evidenciam a natureza transnacional dos crimes e a importância da cooperação contínua para desmantelar redes que ameaçam a biodiversidade global para abastecer mercados externos.

Continua após a publicidade

Conduzida em parceria com direções policiais da região e apoiada pelos projetos internacionais GAIA e LEAP, a iniciativa consolida dados de inteligência para novos desdobramentos judiciais e repressão a rotas que abastecem mercados na Europa, América do Norte e Ásia.