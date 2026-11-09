ONU alerta que 2026 será um dos quatro anos mais quentes da história

O ano de 2026 deve terminar entre os quatro mais quentes já registrados, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira, 9, pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). O levantamento aponta que os últimos quatro anos, de 2023 a 2026, devem ocupar as primeiras posições do ranking histórico de temperaturas globais. Os dados foram apresentados na abertura da COP31, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em Antália, na Turquia.

Entre janeiro e setembro deste ano, a temperatura média da superfície terrestre ficou 1,47 °C acima dos níveis pré-industriais, considerados a referência para medir o avanço do aquecimento global. O valor se aproxima das médias registradas em 2023 (1,46 °C) e 2025 (1,43 °C), mas ainda está abaixo do recorde de 2024, quando a temperatura ficou 1,55 °C acima da referência.

O cenário pode se agravar nos próximos meses devido à intensificação do El Niño, o fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico equatorial, levando a um aumento ainda maior da temperatura média de 2026. Segundo a OMM, o evento ganhou força desde agosto e pode atingir intensidade excepcional até dezembro, elevando ainda mais as temperaturas globais. Seus efeitos devem se estender até o início de 2027, aumentando os riscos de ondas de calor, secas e chuvas intensas.

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A organização ressalta, porém, que o fenômeno atua sobre um planeta já aquecido pelas atividades humanas, sobretudo pela emissão de gases de efeito estufa. O oceano absorve cerca de 90% do excesso de calor acumulado no sistema climático, e 2026 caminha para ser o décimo ano consecutivo de recorde no conteúdo de calor dos oceanos. “O El Niño não adiciona calor novo ao planeta. Ele libera calor do oceano, que está mais quente do que em qualquer outro momento já medido. Há simplesmente mais calor disponível para ser liberado”, afirmou Celeste Saulo, secretária-geral da OMM.

O relatório também aponta que o nível médio global do mar atingiu um novo recorde neste ano, impulsionado pelo derretimento de geleiras e mantos de gelo e pela expansão da água à medida que esquenta. A versão definitiva do balanço climático de 2026 será publicada em março de 2027.