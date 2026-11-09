🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Agenda Verde

ONU alerta que 2026 será um dos quatro anos mais quentes da história

Relatório aponta que os últimos quatro anos devem liderar o ranking de temperaturas globais, com intensificação do El Niño em 2026

Por Gabriela Caputo 9 nov 2026, 09h42 | Atualizado em 9 nov 2026, 10h17
“ECOANSIEDADE” - Estresse climático: cresce o número de pessoas preocupadas com o aquecimento global
“ECOANSIEDADE” - Estresse climático: cresce o número de pessoas preocupadas com o aquecimento global (Cristina Quicler/AFP)
Continua após publicidade
ONU alerta que 2026 será um dos quatro anos mais quentes da história Priorize VEJA no Google

O ano de 2026 deve terminar entre os quatro mais quentes já registrados, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira, 9, pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). O levantamento aponta que os últimos quatro anos, de 2023 a 2026, devem ocupar as primeiras posições do ranking histórico de temperaturas globais. Os dados foram apresentados na abertura da COP31, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, em Antália, na Turquia.

Entre janeiro e setembro deste ano, a temperatura média da superfície terrestre ficou 1,47 °C acima dos níveis pré-industriais, considerados a referência para medir o avanço do aquecimento global. O valor se aproxima das médias registradas em 2023 (1,46 °C) e 2025 (1,43 °C), mas ainda está abaixo do recorde de 2024, quando a temperatura ficou 1,55 °C acima da referência.

O cenário pode se agravar nos próximos meses devido à intensificação do El Niño, o fenômeno climático natural caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico equatorial, levando a um aumento ainda maior da temperatura média de 2026. Segundo a OMM, o evento ganhou força desde agosto e pode atingir intensidade excepcional até dezembro, elevando ainda mais as temperaturas globais. Seus efeitos devem se estender até o início de 2027, aumentando os riscos de ondas de calor, secas e chuvas intensas.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

A organização ressalta, porém, que o fenômeno atua sobre um planeta já aquecido pelas atividades humanas, sobretudo pela emissão de gases de efeito estufa. O oceano absorve cerca de 90% do excesso de calor acumulado no sistema climático, e 2026 caminha para ser o décimo ano consecutivo de recorde no conteúdo de calor dos oceanos. “O El Niño não adiciona calor novo ao planeta. Ele libera calor do oceano, que está mais quente do que em qualquer outro momento já medido. Há simplesmente mais calor disponível para ser liberado”, afirmou Celeste Saulo, secretária-geral da OMM.

Siga

O relatório também aponta que o nível médio global do mar atingiu um novo recorde neste ano, impulsionado pelo derretimento de geleiras e mantos de gelo e pela expansão da água à medida que esquenta. A versão definitiva do balanço climático de 2026 será publicada em março de 2027.

Publicidade
TAGS:
Clima
El Niño
mudanças climáticas
ONU
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).