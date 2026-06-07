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São Paulo terá uma segunda-feira de transição em 8 de junho. O dia começa com nevoeiro e frio (11°C), mas as temperaturas sobem para 23°C à tarde. Não há previsão de chuva, garantindo tempo firme. Entenda os detalhes do clima na capital paulista e prepare-se para as variações térmicas.

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A previsão do tempo para São Paulo na segunda-feira, 8 de junho, indica um dia típico de transição entre o frio da manhã e a elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde. Segundo o Climatempo, a capital paulista deve amanhecer com nevoeiro, condição comum em períodos de maior resfriamento noturno e umidade próxima à superfície.

Apesar da presença de nevoeiro nas primeiras horas, o tempo deve permanecer firme na cidade. A previsão não indica chuva para São Paulo.

As temperaturas ficam amenas. A mínima prevista é de 11°C, com sensação de frio ao amanhecer, enquanto a máxima pode chegar a 23°C durante a tarde. Com o passar das horas, as nuvens aumentam, mas sem expectativa de precipitação.

Vai chover em São Paulo?

Não há previsão de chuva para a capital paulista na segunda-feira, 8.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 8:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 10°C / 21ºC

Brasília (DF): 14°C / 27°C

Curitiba (PR): 10°C / 19°C

Florianópolis (SC): 16°C / 21°C

Goiânia (GO): 16°C / 28°C

Manaus (AM): 24°C / 28°C

Porto Alegre (RS): 13°C / 19°C

Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 25°C

Salvador (BA): 23°C / 25°C

São Paulo (SP): 11°C / 23°C