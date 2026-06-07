Onda de frio permanece em São Paulo nesta segunda, 8: saiba a previsão do Climatempo
Capital paulista deve amanhecer com nevoeiro
A previsão do tempo para São Paulo na segunda-feira, 8 de junho, indica um dia típico de transição entre o frio da manhã e a elevação gradual das temperaturas ao longo da tarde. Segundo o Climatempo, a capital paulista deve amanhecer com nevoeiro, condição comum em períodos de maior resfriamento noturno e umidade próxima à superfície.
Apesar da presença de nevoeiro nas primeiras horas, o tempo deve permanecer firme na cidade. A previsão não indica chuva para São Paulo.
As temperaturas ficam amenas. A mínima prevista é de 11°C, com sensação de frio ao amanhecer, enquanto a máxima pode chegar a 23°C durante a tarde. Com o passar das horas, as nuvens aumentam, mas sem expectativa de precipitação.
Vai chover em São Paulo?
Não há previsão de chuva para a capital paulista na segunda-feira, 8.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 8:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 10°C / 21ºC
- Brasília (DF): 14°C / 27°C
- Curitiba (PR): 10°C / 19°C
- Florianópolis (SC): 16°C / 21°C
- Goiânia (GO): 16°C / 28°C
- Manaus (AM): 24°C / 28°C
- Porto Alegre (RS): 13°C / 19°C
- Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 25°C
- Salvador (BA): 23°C / 25°C
- São Paulo (SP): 11°C / 23°C