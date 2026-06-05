Ler Resumo





O Sudeste terá noites geladas neste fim de semana, com o ar polar e perda radiativa derrubando as temperaturas, especialmente em áreas serranas. São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo sentirão o frio intenso, com mínimas abaixo dos 10°C em muitos pontos. Prepare-se para madrugadas frias e confira os detalhes por estado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A previsão do tempo para o Sudeste indica um fim de semana de noites geladas, especialmente nas áreas de maior altitude. De acordo com o Climatempo, a passagem recente de uma frente fria durante a semana provocou chuva em todos os estados da região e ajudou a espalhar ar frio de origem polar por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Embora o núcleo mais intenso do ar polar esteja sobre o oceano, os ventos marítimos ainda levam parte desse ar frio para o interior do Sudeste. O resultado será uma queda mais acentuada das temperaturas durante a noite e no amanhecer, com sensação de frio mais forte em cidades serranas e regiões de vale.

O frio deve ser intensificado por um fenômeno conhecido como perda radiativa. Na prática, com menos nebulosidade durante a madrugada, a superfície perde calor com mais facilidade, e o ar próximo ao solo esfria rapidamente. É esse processo que deve favorecer mínimas abaixo dos 10°C em pontos da Mantiqueira, da serra fluminense e da serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo.

Regiões mais afetadas pelo frio

São Paulo

O frio será sentido em boa parte do estado, mas as menores temperaturas devem ocorrer nas áreas serranas e em pontos mais afastados da capital. Na cidade de São Paulo, bairros mais frios podem registrar marcas próximas ou ligeiramente abaixo dos 10°C.

Minas Gerais

Minas deve concentrar algumas das menores temperaturas do Sudeste. A Serra da Mantiqueira e o Sul de Minas estão entre as áreas de maior atenção, com possibilidade de frio abaixo dos 5°C em pontos muito elevados. Há chance de geada pontual.

Continua após a publicidade

Rio de Janeiro

No estado do Rio, o frio mais intenso deve atingir a região serrana, onde as madrugadas tendem a ser mais geladas. A capital fluminense também pode registrar novo recorde de frio para 2026, segundo o Climatempo, em razão da combinação entre ar frio e menor cobertura de nuvens.

Espírito Santo

No Espírito Santo, a queda de temperatura será mais perceptível nas áreas serranas. Algumas localidades podem registrar marcas pouco acima dos 10°C, especialmente no amanhecer. A serra do Caparaó, na divisa com Minas Gerais, está entre os pontos com maior potencial de frio no fim de semana.

Continua após a publicidade

Há risco de geada?

A possibilidade de geada existe, mas deve ser restrita a pontos muito elevados do Sul de Minas. O fenômeno, se ocorrer, será pontual.

Até quando vai o frio?

A tendência é que as noites geladas persistam nos próximos dias, pelo menos até a próxima quarta, 10, com maior impacto durante o fim de semana.

Continua após a publicidade

Temperaturas nas capitais do Sudeste no fim de semana:

Sábado, 6

Belo Horizonte: 9°C (mínima) e 21°C (máxima)

9°C (mínima) e 21°C (máxima) Rio de Janeiro: 13°C (mínima) e 25°C (máxima)

13°C (mínima) e 25°C (máxima) São Paulo: 10°C (mínima) e 24°C (máxima)

10°C (mínima) e 24°C (máxima) Vitória: 18°C (mínima) e 26°C (máxima)

Domingo, 7

Belo Horizonte: 10°C (mínima) e 23°C (máxima)

10°C (mínima) e 23°C (máxima) Rio de Janeiro: 12°C (mínima) e 26°C (máxima)

12°C (mínima) e 26°C (máxima) São Paulo: 9°C (mínima) e 24°C (máxima)

9°C (mínima) e 24°C (máxima) Vitória: 19°C (mínima) e 27°C (máxima)