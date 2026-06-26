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Agenda Verde

Onda de calor provoca temperatura nunca antes registrada na Alemanha

Os termômetros no oeste do país europeu chegaram a marcar 41,3ºC

Por Gabriel Bussolotti Silveira 26 jun 2026, 15h24
Mulher idosa se protegendo do sol em Berlim
Mulher idosa se protegendo do sol em Berlim (Sean Gallup/Getty Images)
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Em decorrência da onda de calor, a Alemanha alcança temperatura nunca antes registrada no país, nesta sexta-feira, 26. Em um bairro da cidade de Saarbrücken, no oeste da nação europeia, os termômetros chegaram a marcar 41,3°C, segundo dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). 

Esse foi considerado um recorde desde o início dos registros meteorológicos alemães, visto que a maior temperatura medida até então foi de 41,2°C, no dia 25 de julho de 2019, nos municípios de Duisburg e Tonisvorst, também localizados no oeste do país.

A onda de calor na Alemanha, assim como no continente europeu, iniciou-se há alguns dias. Segundo os meteorologistas, o calor atingiu o pico nesta sexta-feira, porém a temperatura recorde pode ser atingida novamente ou até mesmo ligeiramente superada neste sábado, 27. A previsão é de que a onda dure até domingo, 28.

As consequências do calor são inúmeras. Nas cidades da Alemanha com essa condição climática extrema, eventos esportivos e culturais foram cancelados, assim como houve interrupções na rede ferroviária. Para além dos problemas nos centros urbanos, o risco de incêndios florestais também aumentou significativamente, segundo o DWD, levando algumas partes do leste da Alemanha a atingirem o nível máximo de alerta.

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Onda de calor na Europa

O continente europeu enfrenta uma das ondas de calor mais intensas da história. De acordo com estimativas, pelo menos 101 milhões de pessoas estão em locais com temperaturas acima de 35º e dois terços da Europa, equivalente a 380 milhões de habitantes, estão sendo atingidos por climas que chegam a 30°C.

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O Reino Unido, por exemplo, bateu seu recorde de calor para junho nesta sexta-feira, com 36,9°C registrados em Wattisham, no condado de Suffolk (sudeste da Inglaterra). Na França, a meteorologia nunca havia decretado alerta laranja tão cedo no ano: em Paris, foi registrado uma temperatura de 31,9ºC e, em Soorts-Hossegor, na sudoeste do país, os termômetros marcaram 36,9°C.

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