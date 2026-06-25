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Agenda Verde

Onda de calor em Paris gera proibição do consumo de álcool na cidade

Além da capital francesa, Europa vive situação complexa com calor intenso por toda a região

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 18h22 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h40
Pessoas se refrescam em uma fonte com jatos dágua em primeiro plano, enquanto a Torre Eiffel se ergue ao fundo, sob um céu parcialmente nublado. Alguns homens estão dentro da água, um deles se curvando para molhar a cabeça. Outras pessoas sentam-se na borda da fonte, com os pés na água, ou caminham ao redor. O ambiente é de lazer e alívio do calor.
População europeia tem sofrido com o calor extremo (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)
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A capital francesa Paris definiu uma restrição temporária do consumo e venda de álcool em público após a onda de calor na cidade atingir mais de 40ºC. Hospitais da cidade relataram sobrecarga de pacientes por conta do problema climático. 

A proibição começa nesta sexta-feira, 26, e foi anunciada hoje, 25, pelo chefe de polícia de Paris, Patrice Faure. O consumo de álcool em público estará proibido das 12h da sexta até às 7h de sábado, 27, e das 12h de sábado às 7h de domingo, 28. O chefe declarou à mídia francesa que o consumo de álcool sob sol forte “pode ser devastador”. 

A venda de produtos alcoólicos, além do consumo em público, também estará vetado. De forma similar ao consumo, a venda será proibida a partir das 18h de sexta até às 7h de sábado, e das 18h de sábado até às 7h de domingo. A proibição também se aplica a lojas que vendem unicamente bebidas alcoólicas. 

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Patrice declarou que as medidas são de extrema necessidade diante da situação que vive Paris por conta do calor. Segundo o chefe, os bombeiros franceses tiveram uma dobra no número de atendimentos, que chegou a mais de 2.500 em um único dia. O Ministério da Saúde francês divulgou dados sobre as paradas cardíacas na capital, que chegaram a 25 em um único dia em que a média é de 10. Cerca de 100 milhões de europeus já foram afetados na última semana por temperaturas que excedem os 35ºC. 

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