Onda de calor dispara termômetros em São Paulo nesta segunda-feira, 31, e Sul tem sinal de alerta para chuvas

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São Paulo terá mais um dia de calor intenso nesta segunda-feira, 31 de agosto, com temperaturas entre 20°C e 34°C. Apesar das muitas nuvens, não há previsão de chuva na capital paulista. O último dia do mês será marcado pelo forte aquecimento, enquanto outras regiões do Brasil apresentam cenários variados de tempo.

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A previsão do tempo para São Paulo nesta segunda-feira, 31 de agosto, indica mais um dia de calor na capital paulista. Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 20°C e 34°C, com predomínio de muitas nuvens ao longo do período.

O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva.

À noite, o céu continua com muitas nuvens, sem chuva. A máxima de 34°C coloca o forte aquecimento entre os principais destaques da previsão para o último dia de agosto em São Paulo.

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Calor de 34°C marca o último dia de agosto

Apesar da grande quantidade de nuvens, o calor continua intenso em São Paulo nesta segunda-feira. A temperatura pode alcançar 34°C, mantendo a capital sob forte aquecimento no encerramento de agosto.

A nebulosidade aumenta em diferentes períodos do dia, mas não será suficiente para provocar chuva. O cenário previsto é, portanto, de calor, muitas nuvens e tempo firme.

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Previsão do tempo por região do Brasil

Sul

O Sul terá atenção redobrada para chuva volumosa, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical mantém condições para temporais e elevados acumulados no fim de agosto.

Sudeste

No Sudeste, o calor continua ganhando força no interior, com destaque para São Paulo e Minas Gerais. A tendência é de temperaturas acima do normal em várias áreas, enquanto uma frente fria no fim do mês pode aumentar a nebulosidade e provocar chuva em pontos da região.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste segue sob forte aquecimento e tempo predominantemente seco. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal estão entre as áreas com maior potencial de calor, além de baixos índices de umidade.

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Nordeste

No Nordeste, o sol e o ar seco predominam principalmente no interior. A chuva tende a ficar mais concentrada em pontos da faixa litorânea, entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte.

Norte

No Norte, o calor também permanece forte, com possibilidade de chuva mais frequente em áreas do Pará, Rondônia e Acre. Tocantins e outras áreas do interior seguem sob temperaturas elevadas e condições mais secas.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 31 de agosto:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 17°C / 28°C



Brasília (DF): 18°C / 33°C



Curitiba (PR): 15°C / 24°C



Florianópolis (SC): 18°C / 19°C



Goiânia (GO): 25°C / 36°C



Manaus (AM): 29°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 15°C / 18°C



Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 31°C



Salvador (BA): 23°C / 26°C



São Paulo (SP): 20°C / 34°C