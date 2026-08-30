Onda de calor dispara termômetros em São Paulo nesta segunda-feira, 31, e Sul tem sinal de alerta para chuvas
Climatempo prevê tempo firme durante todo o dia na capital paulista
A previsão do tempo para São Paulo nesta segunda-feira, 31 de agosto, indica mais um dia de calor na capital paulista. Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 20°C e 34°C, com predomínio de muitas nuvens ao longo do período.
O dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva.
À noite, o céu continua com muitas nuvens, sem chuva. A máxima de 34°C coloca o forte aquecimento entre os principais destaques da previsão para o último dia de agosto em São Paulo.
Calor de 34°C marca o último dia de agosto
Apesar da grande quantidade de nuvens, o calor continua intenso em São Paulo nesta segunda-feira. A temperatura pode alcançar 34°C, mantendo a capital sob forte aquecimento no encerramento de agosto.
A nebulosidade aumenta em diferentes períodos do dia, mas não será suficiente para provocar chuva. O cenário previsto é, portanto, de calor, muitas nuvens e tempo firme.
Previsão do tempo por região do Brasil
Sul
O Sul terá atenção redobrada para chuva volumosa, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical mantém condições para temporais e elevados acumulados no fim de agosto.
Sudeste
No Sudeste, o calor continua ganhando força no interior, com destaque para São Paulo e Minas Gerais. A tendência é de temperaturas acima do normal em várias áreas, enquanto uma frente fria no fim do mês pode aumentar a nebulosidade e provocar chuva em pontos da região.
Centro-Oeste
O Centro-Oeste segue sob forte aquecimento e tempo predominantemente seco. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal estão entre as áreas com maior potencial de calor, além de baixos índices de umidade.
Nordeste
No Nordeste, o sol e o ar seco predominam principalmente no interior. A chuva tende a ficar mais concentrada em pontos da faixa litorânea, entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte.
Norte
No Norte, o calor também permanece forte, com possibilidade de chuva mais frequente em áreas do Pará, Rondônia e Acre. Tocantins e outras áreas do interior seguem sob temperaturas elevadas e condições mais secas.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda-feira, 31 de agosto:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 17°C / 28°C
- Brasília (DF): 18°C / 33°C
- Curitiba (PR): 15°C / 24°C
- Florianópolis (SC): 18°C / 19°C
- Goiânia (GO): 25°C / 36°C
- Manaus (AM): 29°C / 37°C
- Porto Alegre (RS): 15°C / 18°C
- Rio de Janeiro (RJ): 21°C / 31°C
- Salvador (BA): 23°C / 26°C
- São Paulo (SP): 20°C / 34°C