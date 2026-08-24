🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Agenda Verde

Oceanos registram recorde histórico de temperatura em meio a alerta de El Niño extremo

Média diária global da superfície marítima atingiu 21,1 °C em agosto, superando marca histórica e acendendo alertas científicos sobre estresse climático

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h46 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h53
Barcos de pesca coloridos, vermelhos, azuis e amarelos, repousam na areia clara de uma praia, com o mar azul ao fundo e montanhas escuras sob um céu limpo
Barcos de pesca tradicionais na Baía das Gatas, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. O arquipélago africano, formado por dez ilhas vulcânicas no Oceano Atlântico, vive um boom de interesse internacional (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Oceanos registram recorde histórico de temperatura em meio a alerta de El Niño extremo Priorizar nos meus resultados Google

No dia 22, a temperatura média global da superfície do mar — excluindo as regiões polares — atingiu a marca histórica de 21,1 °C, segundo dados divulgados pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), da União Europeia. O novo patamar supera o recorde anterior, de 21,09 °C, registrado em março de 2024. A ocorrência preocupa cientistas por acontecer em agosto, mês em que as temperaturas oceânicas costumam ser mais baixas do que em março e abril. O fenômeno combina o aquecimento global de longo prazo, de origem humana, com o rápido desenvolvimento de um evento El Niño no Oceano Pacífico.

O sinal de alerta já vinha se acumulando. Em julho, os oceanos extrapolares (entre as latitudes 60°S e 60°N) haviam registrado a maior média mensal da história para o período, de 20,96 °C, enquanto anomalias nas águas profundas do Pacífico chegavam a expressivos +10 °C em algumas áreas. Para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o El Niño em curso tem mais de 90% de probabilidade de atingir intensidade “muito forte” entre o fim de 2026 e o início de 2027, com 69% de chance de se tornar o mais intenso já registrado desde 1950.

Mapa-múndi mostrando anomalias de temperatura da superfície do mar em 22 de agosto de 2026. Grandes áreas dos oceanos Pacífico e Atlântico apresentam temperaturas acima da média (tons de laranja e vermelho), enquanto o Pacífico Equatorial central e partes do Atlântico Sul mostram temperaturas abaixo da média (tons de azul). Uma barra de cores indica a variação de -3 a +3 graus Celsius
Anomalias na temperatura da superfície do mar para 22 de agosto de 2026 – (C3S/ECMWF/Reprodução)

Os efeitos desse aquecimento já são sentidos com força na Europa. Um estudo da rede World Weather Attribution (WWA) atribuiu às mudanças climáticas de origem humana cerca de 2 °C do aquecimento observado no Mar Mediterrâneo, que subiu 2,9 °C na porção leste e 3,4 °C na porção oeste — mais do que o dobro da taxa média de aquecimento global. “É mais um sinal claro de um oceano sob estresse crescente”, afirmou Samantha Burgess, líder estratégica para o clima do Copernicus, destacando que o número de dias de ondas de calor marinhas ao redor do mundo mais que triplicou desde o início dos anos 1990.

Continua após a publicidade

Os oceanos absorvem mais de 90% do calor retido pelos gases de efeito estufa no planeta — e, quanto mais quentes, menos eficientes se tornam para absorver dióxido de carbono, o que enfraquece uma das principais defesas naturais contra a crise climática. O aquecimento da superfície marítima também ameaça a sobrevivência de espécies e recifes de coral, além de transferir mais umidade e calor para a atmosfera, intensificando tempestades e elevando o risco de inundações em áreas costeiras de todo o mundo.

Siga

Super El Niño: o que você precisa saber

Publicidade
TAGS:
Aquecimento Global
ciência
Clima
estudo
mudanças climáticas
Pesquisa Científica
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).