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Oceanos encontram-se em situação crítica — mas, felizmente, há iniciativas para mantê-los vivos

Trata-se do maior e mais vital ecossistema do planeta

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 08h00
ALARME - Elevação dos mares: mais eventos costeiros extremos
ALARME - Elevação dos mares: mais eventos costeiros extremos (Owen Humphreys/PA Images/Getty Images)
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Oceanos encontram-se em situação crítica — mas, felizmente, há iniciativas para mantê-los vivos Priorize VEJA no Google

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, regulam o clima, absorvem carbono e sustentam a vida de milhões de espécies — incluindo a nossa. No entanto, um retrato científico sem precedentes, divulgado recentemente pela Organização das Nações Unidas (ONU), revela que esse patrimônio coletivo está sofrendo pressões devastadoras, aceleradas e, em grande parte, irreversíveis. A terceira Avaliação Mundial dos Oceanos, elaborada por quase 600 cientistas de dezenas de países, é o mais abrangente diagnóstico já produzido sobre a saúde marinha global. Seus achados são graves e urgentes.

LIXO - Fauna sofre cada vez mais com a poluição: mortalidade cresce
LIXO - Fauna sofre cada vez mais com a poluição: mortalidade cresce (iStock/Getty Images)

Os números do relatório não deixam margem para interpretações otimistas. O ritmo de elevação do nível do mar simplesmente dobrou na última década: antes de 2015, as águas subiam cerca de 2 milímetros por ano; em 2023, esse índice saltou para 4,3 milímetros anuais (veja o quadro). Estudos independentes reforçam o alarme ao mostrar que o avanço do mar, impulsionado por atividades humanas, já quadruplicou desde 1900, ameaçando centenas de milhões de pessoas que vivem em zonas costeiras vulneráveis ao redor do mundo, sujeitas a inundações e ressacas cada vez mais severas. A temperatura das águas acompanha essa escalada: 16% do aumento do calor global dos oceanos acumulado desde 1955 ocorreu apenas no período de 2018 para cá.

Infográfico Águas sob Pressão com dados sobre a situação dos oceanos: elevação do nível do mar em 4,3 mm/ano, 16% do aquecimento global oceânico desde 1955 ocorreu de 2018 para cá, 3 grandes regiões (Atlântico, Índico e Pacífico Sul) com maior aquecimento, e 27% ou menos do fundo dos oceanos mapeado até 2025

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A poluição adiciona outra camada de sufocamento à crise. Estima-se que 52,1 milhões de toneladas de plástico entram nos oceanos a cada ano, alimentando um acúmulo de mais de 24 trilhões de partículas microplásticas que já afetam diretamente mais de 4 000 espécies conhecidas. Paralelamente, a desoxigenação avança de forma silenciosa, provocando a expansão das chamadas zonas mortas — áreas onde a vida marinha simplesmente não consegue sobreviver. Os recifes de coral, vitais para a biodiversidade e como barreiras naturais contra o avanço do mar, seguem em declínio acelerado: projeções indicam que 90% desses hábitats podem desaparecer caso o aquecimento global ultrapasse 1,5 grau.

ESFORÇO - Mergulhador recolhe lixo no mar: ações concretas pela vida
ESFORÇO – Mergulhador recolhe lixo no mar: ações concretas pela vida (Sebnem Coskun/Anadolu/Getty Images)
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Em meio ao estresse sem precedentes enfrentado pelos mares, o alerta vermelho já foi acionado. Há uma série de ações concretas destinadas a tentar virar o jogo. A governança oceânica vive um momento histórico com o avanço do Tratado do Alto-Mar, acordo internacional que estabelece pela primeira vez regras claras para proteger os dois terços do oceano global que estão fora da jurisdição de qualquer país. Em vigor desde janeiro, o acordo abre caminho para a criação de áreas marinhas protegidas e dos chamados “corredores azuis” — rotas vitais para a migração de espécies e a regeneração dos ecossistemas. É um avanço diplomático que a comunidade científica aguardava havia décadas.

Exemplos de boas iniciativas não faltam, até mesmo no Brasil. A recuperação da Baía de Guanabara — ícone carioca há tanto tempo aviltado — acabou se impondo como prova de que saneamento bem executado faz milagres. O plano bilionário, com meta prevista para 2030, já devolveu banhistas a trechos antes sensíveis, como as praias do Flamengo e da Glória, e reescreveu o roteiro do verão. Fora dos gabinetes, a pressão da sociedade civil se faz sentir com crescente intensidade. Organizações não governamentais atuam em múltiplas frentes, exigindo medidas dos governos. “Estamos apelando para que as administrações criem santuários protegidos que fecharão vastas áreas do oceano para atividades humanas extrativistas”, diz o austríaco Lukas Meus, ativista global de oceanos do Greenpeace.

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ESTRESSE - Recifes de coral: declínio devido a múltiplos fatores, como branqueamento, ameaças químicas e mortalidade
ESTRESSE - Recifes de coral: declínio devido a múltiplos fatores, como branqueamento, ameaças químicas e mortalidade (Jim Maragos/USFWS/.)

É justamente na busca pelo desconhecido que uma das frentes mais promissoras de esperança toma forma. O projeto Ocean Census, a maior missão global dedicada a acelerar a descoberta da vida marinha, revelou ao mundo 1 121 novas espécies em apenas um ano de atuação — de exóticos “tubarões-fantasma” a complexas anêmonas adaptadas às profundezas do mar. Mais que fascinação científica, essas descobertas constroem o arsenal de dados necessário para que formuladores de políticas possam agir com embasamento.

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EXEMPLO - Regata na Baía da Guanabara: saneamento bem executado no Rio de Janeiro
EXEMPLO - Regata na Baía da Guanabara: saneamento bem executado no Rio de Janeiro (Daniel Ramalho/AFP)

A mensagem que emerge do maior relatório oceânico já produzido é, ao mesmo tempo, um diagnóstico severo e um chamado à ação. “Não podemos continuar tratando o oceano como ilimitado”, diz o secretário-geral da ONU, António Guterres. “É necessária uma colaboração global urgente para proteger os ecossistemas marinhos.” O oceano que regula o clima e sustenta a civilização está em perigo iminente, e sua preservação exige que o conhecimento científico, o ativismo civil e a vontade política se unam. Há um mar de desafios à frente — e o mundo, felizmente, parece ter percebido isso a tempo.

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Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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