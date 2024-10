O tempo vai virar: semana pode ser a mais chuvosa desde abril no Brasil

Prepare o guarda-chuva: segundo a MetSul, essa deve ser a semana mais chuvosa no Brasil desde abril. Na prática, a estação de seca vai se encerrar e deve começar um novo período de chuvas. Historicamente esse é o período do ano em que mais costuma chover em estados do Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

A região Centro-Sul do país deve ter um grande volume de chuvas, podendo ultrapassar a marca dos 100 milímetros por metro quadrado. No Sul, as temperaturas devem permanecer amenas nesta quarta-feira (09), com máxima de 22ºC em Porto Alegre (RS) e mínima de 17ºC. Em Curitiba (PR), a temperatura deve variar entre 18ºC e 15ºC, enquanto em Florianópolis (SC) vai ficar entre 20ºC e 16ºC .

Como fica o tempo nas regiões Centro-Oeste e Sudeste?

Nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste também há previsão de pancadas de chuva na quarta (09) e na quinta-feira (10), com possível queda de granizo. No Sudeste, Belo Horizonte (MG) deve ser a capital com a maior temperatura, que vai variar entre 19°C e 35°C. Na cidade de São Paulo (SP) a temperatura deve variar entre 17°C e 24°C, enquanto no Rio de Janeiro (RJ) a temperatura vai estar entre 19°C e 30°C.

Existe previsão de nova onda de calor no Brasil?

Não há previsão de uma nova onda de calor no Brasil nos próximos dias. A próxima frente fria está prevista para chegar ao Brasil a partir de sexta-feira, 11. Esta frente fria afetará principalmente as regiões Sul e Sudeste, trazendo uma queda significativa nas temperaturas.