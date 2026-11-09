‘O tempo está acabando’, alerta Johan Rockström sobre o futuro da Amazônia

A humanidade está avançando sobre os limites de segurança do planeta, e poucos cientistas ajudaram tanto a explicar os riscos dessa trajetória quanto o sueco Johan Rockström. Há quase duas décadas, ele se dedica a uma pergunta inquietante: até onde podemos pressionar os sistemas naturais antes de provocar transformações irreversíveis?

Em 2009, liderou um grupo internacional de pesquisadores que formulou o conceito de limites planetários, identificando nove processos fundamentais para a estabilidade da Terra, como o clima, a biodiversidade e o ciclo da água. A descoberta ofereceu à ciência uma nova maneira de medir os impactos da atividade humana sobre o planeta. Hoje, sete desses nove limites já foram ultrapassados.

Diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa do Impacto Climático, na Alemanha, Rockström tornou-se uma das vozes mais influentes da ciência ambiental contemporânea. Seus estudos sobre a resiliência da Terra e os chamados pontos de inflexão, mudanças que podem desencadear consequências irreversíveis, ajudaram a colocar a estabilidade do planeta no centro das discussões sobre economia, desenvolvimento e segurança internacional.

Seu prestígio se apoia na capacidade de reunir conhecimentos de diferentes áreas da ciência para compreender o funcionamento da Terra como um sistema interligado. Em 2023, foi escolhido pela revista Time como uma das cem pessoas mais influentes do mundo. No ano seguinte, recebeu o Prêmio Tyler, uma das mais importantes distinções internacionais na área ambiental.

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Nesta entrevista a VEJA, Rockström faz um diagnóstico preocupante do futuro climático, alerta para os efeitos de um El Niño excepcionalmente intenso e explica por que a combinação de aquecimento e desmatamento coloca a Amazônia diante de um risco sem precedentes. Também avalia os impactos das políticas de Donald Trump, o protagonismo da China na transição energética e o que está em jogo nas escolhas do Brasil.

O senhor estuda há décadas a resiliência do sistema terrestre. Olhando para o planeta hoje, o que mais o preocupa?

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O que mais me preocupa é que estamos começando a ver sinais de que o planeta está perdendo resiliência. Não significa que tenhamos cruzado um ponto de inflexão em escala planetária, mas há sinais preocupantes nos oceanos, nas geleiras, no permafrost e nos sistemas florestais. Sete dos nove limites planetários que regulam a estabilidade e a resiliência da Terra já foram ultrapassados.

Também há evidências diretas. O aquecimento está acelerando, as temperaturas dos oceanos atingiram níveis sem precedentes e as florestas estão perdendo capacidade de absorver carbono. Partes do sudeste e do nordeste da Amazônia já não funcionam como sumidouros de carbono, mas como fontes. Durante os últimos 50 anos, pudemos contar com os ecossistemas terrestres para absorver cerca de 25% do dióxido de carbono que emitimos. Agora vemos sinais importantes de que essa capacidade está diminuindo.

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O sinal mais preocupante é que o próprio planeta pode estar se tornando menos capaz de absorver os impactos que estamos provocando. Isso pode significar que a sensibilidade climática é maior do que imaginávamos e que teremos de abandonar carvão, petróleo e gás ainda mais rapidamente.

O senhor costuma dizer que o sistema terrestre é não linear. Estamos entrando em um período em que as mudanças climáticas podem se tornar mais abruptas?

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Sim. Passamos de um aquecimento de aproximadamente 0,2 grau Celsius por década entre 1970 e os anos 2010 para quase 0,4 grau por década mais recentemente. É um aumento extraordinariamente rápido. Se isso representar um novo padrão, todos os esforços que acordamos no passado podem não ser suficientes. Teremos de chegar ao zero líquido mais rapidamente e fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis em um ritmo maior.

Estamos também nos aproximando de mudanças potencialmente irreversíveis em sistemas como a Amazônia, a camada de gelo da Groenlândia e o permafrost. Entre 1,5 e 2 graus Celsius de aquecimento, já existe pelo menos 50% de chance de cruzarmos alguns desses limiares.

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Isso significa que ultrapassar 1,5 grau provocaria um colapso imediato?

Não. Se a Amazônia cruzasse um ponto de inflexão, por exemplo, não cairia imediatamente de um precipício. Poderia levar cerca de 100 anos para grandes áreas da floresta se transformarem em uma savana degradada. Mas o processo seria irreversível e a trajetória seria na direção errada. O sistema perderia capacidade de fornecer água e de absorver carbono e, eventualmente, poderia começar a liberar carbono em vez de absorvê-lo.

Estamos entrando em um El Niño que a Organização Meteorológica Mundial prevê que será muito forte. Qual deve ser o nível de preocupação?

Muito alto. As observações no Pacífico são chocantes. As temperaturas da superfície do mar estão muito acima do que vimos nos grandes eventos de El Niño de 1998 e 2015. Estamos completamente fora das curvas, com temperaturas quase 3 graus Celsius acima da faixa normal de variabilidade na região do El Niño.

Estamos entrando no que eu definiria como um El Niño supercarregado, uma combinação da variabilidade natural com o impacto humano. É provável que ele atinja o pico nos próximos três a seis meses, e temos grandes chances de enfrentar enchentes, secas, ondas de calor e incêndios ainda piores.

Isso é particularmente preocupante porque ocorre em um mundo com capacidade cada vez menor de responder a desastres. Podemos estar caminhando para uma tempestade perfeita: eventos extremos amplificados pela ação humana atingindo um mundo com capacidade historicamente baixa de ajudar as populações vulneráveis.

O que o Brasil e os demais governos latino-americanos deveriam fazer agora?

Primeiro, preparar-se para os desastres que provavelmente virão. É preciso armazenar recursos e fortalecer a segurança alimentar, os serviços de energia, o abastecimento de água e todos os mecanismos de preparação para desastres.

Segundo, grandes economias como o Brasil devem estar preparadas para ajudar outros países que possam ser atingidos, mas não tenham recursos para proteger suas populações. O Brasil pode exercer liderança e solidariedade.

E, terceiro, os governos precisam falar com muito mais clareza sobre o que está acontecendo. O planeta está dando sinais de alerta de que fomos longe demais. A janela para reverter essa trajetória ainda está aberta, mas estamos muito perto de fechá-la.

O senhor alerta que os próximos anos podem ser ainda piores do que 2026. Como devemos entender isso?

Estamos avançando rapidamente para um período de ultrapassagem da meta de temperatura. Mesmo sem o El Niño, nos próximos três a cinco anos vamos inevitavelmente ultrapassar 1,5 grau Celsius, por causa do calor já acumulado na atmosfera e nos oceanos e da inércia do sistema energético global.

As coisas vão piorar antes de eventualmente melhorarem. É provável que cheguemos a um pico entre 1,7 e 1,8 grau antes de conseguirmos trazer as temperaturas de volta para a faixa do Acordo de Paris. Portanto, quando olharmos para um ano extremamente quente e destrutivo como 2026, poderemos lembrar dele como um ano mais frio do que os que virão.

Sua pesquisa recente tem implicações importantes para a Amazônia. Qual é a principal mensagem para o Brasil?

Durante muito tempo, se olhássemos apenas para a mudança climática, a ciência indicava que a Amazônia poderia suportar níveis consideravelmente maiores de aquecimento antes de atingir um ponto de inflexão. Agora entendemos que a temperatura não é o único fator. O desmatamento, a perda de biodiversidade e as alterações na hidrologia tornam a floresta muito mais vulnerável.

Quando você abre a Amazônia, as estradas e as áreas desmatadas permitem que o ar seco atravesse a floresta. Perde-se a capacidade de reter umidade e de bombear água das camadas profundas do solo pelas árvores. Em determinado momento, o sistema de reciclagem de umidade, que gera as chuvas, pode ser interrompido.

Quanto mais você degrada o ecossistema, menor é a temperatura na qual ele corre o risco de atingir esse limiar.

Seu estudo chama atenção para a combinação de cerca de 22% de desmatamento com 1,5 a 1,9 grau de aquecimento. Quão perto o Brasil está dessa zona de risco?

Nossas descobertas mais recentes mostram uma probabilidade de pelo menos 50% de o sistema atingir esse limiar caso mais de aproximadamente 22% da cobertura florestal seja perdida. Nesse cenário, a faixa de temperatura associada ao risco cai para algo entre 1,5 e 1,9 grau Celsius.

Estamos agora em cerca de 1,45 grau e provavelmente ultrapassaremos 1,5 nos próximos três a cinco anos. As estimativas de desmatamento variam, mas as estatísticas nos colocam em torno de 18%. Portanto, estamos muito próximos dessa combinação perigosa.

Isso significa que a mensagem para o governo brasileiro é muito clara: não basta fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis. É preciso proteger a floresta e mantê-la intacta.

O que uma mudança desse tipo na Amazônia significaria para o Brasil e para o restante da América do Sul?

A Amazônia não é apenas um patrimônio ambiental brasileiro. Ela é um bem comum global. A bacia fornece rios atmosféricos de água doce que abastecem São Paulo e chegam até a Argentina. Uma Amazônia degradada teria, portanto, enormes consequências para a disponibilidade de água em todo o continente.

É também um gigantesco estoque de carbono, com mais de 100 gigatoneladas. As emissões globais são de aproximadamente 10 gigatoneladas de carbono por ano. Uma Amazônia saudável absorve carbono. Uma Amazônia degradada começaria a liberá-lo.

A floresta não entraria em colapso da noite para o dia, mas avançaria para um estado de savana degradada. Isso seria irreversível e teria consequências para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo.

O Brasil reduziu significativamente o desmatamento nos últimos anos, mas entra em um novo ciclo eleitoral. Quanto tempo o país tem para consolidar esses ganhos?

O tempo está acabando. É extraordinário o que o presidente Lula e Marina Silva conseguiram ao reduzir o desmatamento em mais de 50%. Mas isso não é suficiente. Reduzir o desmatamento é diferente de interrompê-lo.

Precisamos interromper a perda da floresta com muita urgência. Se o Brasil perder essa trajetória positiva e continuar desmatando até 2030 e 2035, é muito provável que ultrapassemos o limiar que tornaria o sistema cada vez mais vulnerável.

Do ponto de vista da ciência climática, o que os brasileiros devem cobrar do presidente Lula, reeleito em outubro?

Primeiro, o Brasil deveria ter orgulho do que já conquistou. O país é amplamente independente dos combustíveis fósseis no transporte graças ao sistema de biocombustíveis. É um exemplo poderoso de independência energética.

A segunda coisa é olhar para a direção da economia moderna. Ela está claramente caminhando para a eletrificação e a digitalização. Um país que quer bons empregos, prosperidade e um futuro mais justo deve continuar avançando rumo a um desenvolvimento verde, elétrico e moderno.

Não se deve investir nas soluções energéticas de ontem. É preciso investir em energia eólica, solar, hidrelétrica, células de combustível e biocombustíveis sustentáveis.

E, finalmente, é preciso proteger a natureza. O Brasil deve reconhecer seu capital natural como capital. A Amazônia fornece água, segurança alimentar, polinização e armazenamento de carbono. O país está sobre o ecossistema terrestre mais rico do planeta. Isso é um ativo econômico extraordinário. Não o destrua.

Donald Trump tornou os Estados Unidos muito menos favoráveis à política climática. Quanto dano um único governo pode causar à transição global?

O governo Trump causa um grande dano. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de petróleo e gás e o segundo maior emissor. O que acontece no país transborda para a economia global.

Há também um efeito político. Quando o negacionismo climático e os ataques à ciência prosperam na Casa Branca, isso legitima comportamentos semelhantes em governos populistas de outras partes do mundo. Estamos vendo um ressurgimento do negacionismo climático, e o que acontece nos Estados Unidos contribui para isso.

Mas Trump não vai interromper a transição. Pode desacelerá-la, mas já ultrapassamos o ponto em que a transição global pode simplesmente ser revertida.

Por que o senhor está confiante de que a transição para longe dos combustíveis fósseis não pode ser interrompida?

Mesmo sem políticas climáticas, a economia está se afastando dos combustíveis fósseis. Eles são finitos, provocam poluição e danos ambientais e estão concentrados nas mãos de um pequeno número de regimes. Simplesmente não são o caminho para um futuro moderno e competitivo.

Estamos muito próximos de um ponto em que sistemas de energia sem combustíveis fósseis poderão competir com os sistemas baseados em combustíveis fósseis em praticamente todos os mercados sem subsídios. As renováveis ficam cada vez mais baratas, e o setor financeiro já investe mais em energias renováveis do que em combustíveis fósseis.

Portanto, a direção é clara. Os Estados Unidos podem desacelerar a transição, mas não podem interrompê-la.

A China é a maior construtora de energia renovável do mundo e, ao mesmo tempo, uma das maiores consumidoras de carvão. Como entender essa contradição?

A China decidiu há mais de uma década apostar fortemente em eletrificação, baterias e energia solar. Tornou-se líder mundial em baterias, veículos elétricos, caminhões pesados e energia renovável. Hoje é o maior motor da transição para longe dos combustíveis fósseis.

Mas também é o maior emissor do mundo e ainda depende fortemente do carvão. Por causa de sua enorme população e economia, está fazendo uma transição ordenada para um sistema renovável enquanto mantém o carvão para atender à demanda energética. Isso é uma preocupação.

A China precisa se afastar dos combustíveis fósseis muito mais rapidamente. Não temos nenhuma chance de voltar da ultrapassagem da meta climática se China e Estados Unidos não reduzirem suas curvas de emissões.

Se pudesse falar diretamente aos líderes do Brasil, dos Estados Unidos, da China e da Europa, o que diria que eles ainda não entenderam sobre o sistema climático?

Eu diria duas coisas. Primeiro, os riscos são muito maiores do que eles imaginam. Esses são sistemas complexos e estamos muito próximos de resultados potencialmente incontroláveis e de mudanças irreversíveis.

Segundo, e talvez mais importante, o risco climático não é uma questão ambiental. É um desafio de segurança, estabilidade, saúde, prosperidade e equidade.

Se você quer um futuro moderno e responsável para seu país e seu povo, especialmente economias competitivas, o caminho é a sustentabilidade. Sustentabilidade não é um sacrifício. Não é apenas uma questão moral ou ambiental. É investir em um futuro competitivo, seguro, saudável e próspero.