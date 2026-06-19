O que se sabe sobre o frio que atingirá o país nos próximos dias

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O frio já se faz presente com temperaturas baixas em SP, RJ e no Sul do país, resultado de frentes frias. Mas o pior está por vir: uma nova frente chega este fim de semana, e uma forte massa de ar polar promete a primeira e possivelmente mais intensa onda de frio do ano a partir de terça-feira, com pico na quarta. Saiba como se preparar!

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Ainda nem estamos no inverno, mas o frio já chegou e se intensificará nos próximos dias. São Paulo e Rio de Janeiro registraram temperatura de 3ºC nesta sexta-feira, 19, e uma onda de frio está prevista para semana que vem.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mais baixas se concentraram nas regiões serranas do Sudeste e Sul. Os termômetros de cidades como Nova Friburgo (RJ) e Campos do Jordão (SP) chegaram a marcar 3°C e 3,8°C, respectivamente. Locais em Santa Catarina, por exemplo, também foram atingidos pelo frio. Algumas cidades bateram o recorde de menor temperatura registrada do ano, chegando próximas de 7°C negativos.

As condições climáticas extremas foram causadas por sucessivas frentes frias que atingiram o Centro-Sul do país. Esses sistemas meteorológicos são compostos por massas de ar polar e, geralmente, provocam chuvas. Apesar do frio intenso, esse evento não foi considerado uma onda de frio.

O que vem nos próximos dias

O frio do outono, porém, ainda não acabou. Os últimos dias da estação serão marcados por uma nova frente fria que chegará hoje, nesta sexta-feira. Ela será responsável por chuvas fortes nos estados da Região Sul e em algumas áreas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O sistema meteorológico chegará em São Paulo, no sul de Minas Gerais e em parte do Rio de Janeiro no sábado, 20. Essa frente fria deve se dissipar no oceano no domingo, 21.

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Na segunda-feira, 22, o tempo será típico do inverno: temperaturas amenas e sem instabilidades. A partir de terça-feira, 23, está prevista a chegada de uma forte massa de ar polar que poderá provocar a primeira onda de frio do inverno. Essa pode ser a mais forte do ano registrada no Brasil e seu período mais crítico deve ocorrer na quarta-feira, 24. As temperaturas baixas, de acordo com a previsão, permanecerão até sexta-feira, 26.