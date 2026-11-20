A passagem de uma tempestade que durou cerca de 40 minutos deixou um rastro de destruição em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. A força dos ventos derrubou árvores e postes, arrastou veículos e danificou milhares de imóveis. Segundo o relato do repórter especial de VEJA Tiago Abech, o prefeito Gustavo Terra afirmou que, das cerca de 8.600 casas do município, aproximadamente 8.000 tiveram danos ou perderam os telhados. Três pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas, de acordo com informações da Defesa Civil. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Livia Raick, a meteorologista Josélia Pegorim explicou que a destruição está relacionada à passagem de uma supercélula — uma nuvem de tempestade de grandes dimensões capaz de produzir fenômenos severos. As rajadas de vento registradas na cidade chegaram a cerca de 115 quilômetros por hora.

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O que é uma supercélula e como ela provoca estragos?

As nuvens de tempestade, chamadas cumulonimbus, se formam em condições de calor e umidade excessivos na atmosfera. Uma supercélula é uma versão de grandes proporções desse tipo de formação, com ampla extensão horizontal e vertical. Segundo Pegorim, ela pode provocar granizo em grande quantidade e de tamanho elevado, rajadas de vento geralmente superiores a 90 quilômetros por hora, tornados e microexplosões.

A meteorologista explicou que tornados e microexplosões podem produzir ventos acima de 100 quilômetros por hora e provocar danos aparentemente semelhantes. A diferença entre os fenômenos, porém, pode ser identificada pelo padrão de destruição deixado no solo.

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Foi um tornado que atingiu Tupanciretã?

A hipótese ainda não foi confirmada. Na avaliação de Pegorim, a destruição observada em Tupanciretã se espalhou por uma área muito extensa para ser atribuída à atuação de um único tornado, que costuma provocar danos mais concentrados. “O que a gente pode inferir no momento não foi um tornado”, afirmou. Ela ponderou, porém, que pode ter ocorrido um tornado acompanhado de microexplosões ou várias microexplosões em diferentes pontos da cidade.

A meteorologista ressaltou que a Defesa Civil ainda faria novas avaliações para determinar o que aconteceu. O tipo de dano é um dos elementos considerados nessa análise, já que a intensidade dos ventos, isoladamente, não permite distinguir com segurança os fenômenos.

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Por que não foi possível prever a dimensão da destruição?

Pegorim afirmou que já havia previsão de possibilidade de formação de supercélulas e alertas para tempestades severas no Rio Grande do Sul. Os sistemas meteorológicos, segundo ela, conseguem antecipar com cerca de 48 horas o risco de condições favoráveis a episódios de tempo severo. Não é possível, contudo, prever com a mesma antecedência que uma microexplosão ocorrerá em determinado ponto.

A meteorologista explicou que esse tipo de fenômeno é rápido e que há limitações técnicas na previsão de sua ocorrência específica. Assim, mesmo com alertas prévios para tempestades intensas, não é possível antecipar exatamente onde e como os danos vão se concentrar.

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O relato de Tiago Abech dimensionou os efeitos do temporal: além das casas atingidas, árvores e postes foram derrubados, carros foram arrastados e carretas ficaram tombadas. A cidade também enfrentou interrupções no fornecimento de energia e água. O único hospital do município foi atingido, e os pacientes precisaram ser transferidos para unidades de cidades próximas.

O que se sabe sobre a recuperação da cidade?

O governador Eduardo Leite informou a VEJA que o governo estadual havia disponibilizado 2 milhões de reais para os esforços iniciais de recuperação, incluindo contratação de maquinário e compra de materiais. Também foram mobilizadas equipes para restabelecer serviços essenciais, como energia e abastecimento de água, além da desobstrução de vias.

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A dimensão dos estragos, portanto, não se explica apenas pela duração do temporal. Segundo a análise de Pegorim, a combinação de uma supercélula de grandes proporções com fenômenos como rajadas intensas e possíveis microexplosões pode produzir danos extensos em pouco tempo. A confirmação sobre a eventual ocorrência de tornado, no entanto, depende das avaliações ainda em andamento.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade