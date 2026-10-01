O que esperar da chegada da frente fria e de ciclones em parte do Brasil

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Outubro começa com instabilidade severa em grande parte do Brasil, impulsionada por frente fria e ciclone extratropical. Chuva intensa, ventos fortes e queda brusca de temperatura atingem Sul, Sudeste e Centro-Oeste após período de calor extremo. Prepare-se para um clima radicalmente diferente e acompanhe os alertas.

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O mês de outubro começa sob forte instabilidade meteorológica em grande parte do Brasil, provocada pelo avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico. O sistema afeta diretamente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir desta quinta-feira, 1º, combinando chuva intensa, rajadas de vento, descargas elétricas e risco de queda de granizo com um acentuado declínio nas temperaturas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a rápida transição ocorre após um período de calor intenso, exigindo atenção para alertas de perigo em diversas capitais e estados.

No Sudeste, a virada do tempo altera significativamente os termômetros. Em São Paulo, a temperatura máxima despenca de 20 °C na quinta-feira para apenas 16 °C na sexta-feira, 2, com mínima prevista de 13 °C. No Rio de Janeiro, os termômetros não passam dos 24 °C na sexta-feira. Já em Belo Horizonte e Vitória, o calor inicial de até 37 °C e 35 °C dá lugar a instabilidades com trovoadas e chuva a partir de Minas Gerais e Espírito Santo. O Inmet emitiu alerta laranja de perigo para tempestades abrangendo o Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, o Centro-Sul Fluminense e áreas paulistas.

Na Região Sul, o deslocamento de um sistema de alta pressão (anticiclone) favorece o afastamento gradual das nuvens, mas transporta uma massa de ar frio que derruba as temperaturas. Nas áreas de serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a madrugada de sexta-feira pode registrar mínimas próximas dos 5 °C, com possibilidade de geada fraca nos pontos mais elevados. Em Curitiba e Florianópolis, as máximas não superam 17 °C e 18 °C no final da semana.

No Centro-Oeste, a frente fria rompe o bloqueio de ar seco e traz pancadas de chuva com trovoadas para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, aliviando o calor extremo. A máxima em Cuiabá cai para 28 °C na sexta-feira, enquanto Campo Grande registra mínima de 19 °C e máxima de 25 °C. Por outro lado, o trecho leste da Região Norte e grande parte do Nordeste mantêm o padrão de tempo seco e temperaturas elevadas, embora a umidade avance gradualmente em direção ao Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

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De acordo com prognósticos do Inmet e da Climatempo, a primeira quinzena de outubro manterá um padrão de precipitação acima da média histórica no Sul, em São Paulo, no Sul de Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul, impulsionado pela atuação do fenômeno El Niño. Meteorologistas reforçam a importância do acompanhamento diário dos avisos oficiais, uma vez que o contraste térmico da primavera favorece a formação frequente de tempestades severas ao longo de todo o mês.