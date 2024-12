O que é um tsunami meteorológico, como o que atingiu o litoral de Santa Catarina?

Na madrugada de ontem, dia 2, por volta de 1h, um tsunami meteorológico atingiu a região de Jaguaruna, no Litoral Sul de Santa Catarina. De acordo com a Defesa Civil do estado, a estação maregráfica de Balneário Rincão registrou um aumento de 1 metro no nível do mar em poucos minutos. O evento ocorreu em condições incomuns, já que os modelos meteorológicos não indicavam maré alta ou agitação marítima. Felizmente o fenômeno que ocorreu não deixou danos significativos ou feridos.

O que é um tsunami meteorológico?

O tsunami meteorológico é um fenômeno raro causado por tempestades alinhadas, que geram alterações bruscas na pressão atmosférica e ventos fortes. Esses fatores criam pulsos de pressão que se propagam no oceano, amplificando as ondas à medida que se aproximam da costa. O fenômeno pode ser diferenciado de ressacas ou agitações marítimas pela previsão, pois o tsunami meteorológico não é possível prever.

Enquanto o tsunami comum é causado pelo choque de placas tectônicas abaixo do oceano, o que provoca a formação de grandes ondas, o tsunami meteorológico é formado pelas condições meteorológicas, em uma combinação de fatores.

Ainda segundo a Defesa Civil local, apesar da raridade, outros tsunamis meteorológicos já foram registrados no Litoral Sul de Santa Catarina, especialmente na primavera. O último registrado ocorreu no ano passado, no dia 11 de novembro, no município de Laguna.

Como fica a previsão do tempo para o Sul nos próximos dias?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a quarta-feira, 4, deve ser de menos instabilidade e tempo com poucas nuvens em Santa Catarina e no Rio grande do Sul. Contudo, a partir de sexta-feira, 6 de dezembro, uma nova instabilidade vai atuar, com possibilidade de chuvas intensas nos dias seguintes. Acumulados acima de 100 mm estão previstos para o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná.