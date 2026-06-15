🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Agenda Verde

A estratégia de SP para acelerar a universalização dos serviços de água e esgoto

Nova meta estadual antecipa o cronograma em quatro anos; aportes da Sabesp devem superar a média nacional apontada pelo Instituto Trata Brasil

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 15 jun 2026, 10h33
Represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp
Represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Continua após publicidade
A estratégia de SP para acelerar a universalização dos serviços de água e esgoto Priorize VEJA no Google

Os municípios atendidos pela Sabesp deverão ter água potável e esgoto tratado até 2029; essa é a nova meta estabelecida após a desestatização da companhia, em agosto de 2024. Anteriormente, o prazo estipulado para a universalização dos serviços básicos era 2033.

Essa mudança no cronograma oficial do estado está sustentada na previsão de que a Sabesp vai investir uma média de 369 reais por habitante nos próximos anos. Trata-se de um volume de recursos que supera as marcas anteriores da própria companhia, que investia 171 reais anualmente antes da privatização. Esse valor (369 reais) também supera a média nacional de 2024, calculada em cerca de 137 reais por habitante pelo Instituto Trata Brasil, formado por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. A organização estima que um aporte de 225 reais anuais por habitante seja o mínimo necessário para garantir a universalização do atendimento.

Embora a gestão estadual coordene a política pública de saneamento, todos os aportes financeiros são provenientes da própria Sabesp. A empresa planeja aplicar 70 bilhões de reais até 2029 como parte de um plano de longo prazo que prevê 260 bilhões de reais em investimentos totais até 2060. Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que está em curso “são ações que fortalecem a proteção dos recursos hídricos, reduzem a poluição, melhoram a qualidade de vida das pessoas e promovem desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado”.

Siga

Na avaliação da gestão estadual, este ciclo de aplicações já colhe resultados satisfatórios. Em 2025, a Sabesp realizou o maior aporte de sua história, destinando 15,2 bilhões de reais para ampliar o acesso da população à água e esgoto, um crescimento de 120% em relação ao montante investido no ano anterior à venda da empresa. Atualmente, os balanços oficiais apontam que as metas para 2024-2026 apresentam avanços significativos, atingindo 87% no abastecimento de água, 77% na coleta de esgoto e 71% no tratamento de esgoto.

Publicidade
TAGS:
Radar
Sabesp
Saneamento Básico
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).