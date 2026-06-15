A estratégia de SP para acelerar a universalização dos serviços de água e esgoto

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Após a desestatização, a Sabesp antecipa para 2029 a meta de universalização de água potável e esgoto tratado em SP. Com investimentos recordes de R$70 bilhões até 2029, a companhia supera médias nacionais e eleva o aporte por habitante, prometendo transformar o saneamento básico e a qualidade de vida no estado. Entenda os detalhes.

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Os municípios atendidos pela Sabesp deverão ter água potável e esgoto tratado até 2029; essa é a nova meta estabelecida após a desestatização da companhia, em agosto de 2024. Anteriormente, o prazo estipulado para a universalização dos serviços básicos era 2033.

Essa mudança no cronograma oficial do estado está sustentada na previsão de que a Sabesp vai investir uma média de 369 reais por habitante nos próximos anos. Trata-se de um volume de recursos que supera as marcas anteriores da própria companhia, que investia 171 reais anualmente antes da privatização. Esse valor (369 reais) também supera a média nacional de 2024, calculada em cerca de 137 reais por habitante pelo Instituto Trata Brasil, formado por empresas com interesse nos avanços do saneamento básico e na proteção dos recursos hídricos do país. A organização estima que um aporte de 225 reais anuais por habitante seja o mínimo necessário para garantir a universalização do atendimento.

Embora a gestão estadual coordene a política pública de saneamento, todos os aportes financeiros são provenientes da própria Sabesp. A empresa planeja aplicar 70 bilhões de reais até 2029 como parte de um plano de longo prazo que prevê 260 bilhões de reais em investimentos totais até 2060. Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que está em curso “são ações que fortalecem a proteção dos recursos hídricos, reduzem a poluição, melhoram a qualidade de vida das pessoas e promovem desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado”.

Na avaliação da gestão estadual, este ciclo de aplicações já colhe resultados satisfatórios. Em 2025, a Sabesp realizou o maior aporte de sua história, destinando 15,2 bilhões de reais para ampliar o acesso da população à água e esgoto, um crescimento de 120% em relação ao montante investido no ano anterior à venda da empresa. Atualmente, os balanços oficiais apontam que as metas para 2024-2026 apresentam avanços significativos, atingindo 87% no abastecimento de água, 77% na coleta de esgoto e 71% no tratamento de esgoto.