O plano da China para, em cinco anos, dominar o carro do futuro

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A China quer que 70% dos carros novos vendidos até 2030 sejam veículos de nova energia, incluindo elétricos e inteligentes. Este plano quinquenal foca no fortalecimento da cadeia produtiva, tecnologias autônomas e exportação de know-how. O impacto já é sentido no Brasil, com a crescente presença chinesa no mercado de eletrificados.

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A China quer que sete em cada dez carros novos vendidos no país em 2030 sejam veículos de nova energia.

A meta faz parte do 15º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria de Veículos de Nova Energia Inteligentes e Conectados, divulgado pelo governo chinês em 11 de setembro.

E ajuda a explicar por que a transformação da indústria automobilística chinesa interessa cada vez mais ao consumidor brasileiro.

O plano estabelece que os chamados NEVs, sigla em inglês para veículos de nova energia, deverão representar 70% das vendas de carros de passeio e 40% das vendas de veículos comerciais novos até 2030.

A categoria inclui carros elétricos, híbridos plug-in e veículos movidos a células de combustível de hidrogênio.

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Mais do que uma meta de vendas, o documento estabelece uma direção para uma das principais indústrias chinesas.

Pequim quer fortalecer toda a cadeia de produção de veículos inteligentes, ampliar o uso de tecnologias de direção autônoma e aumentar a presença das fabricantes chinesas no mercado internacional.

Para o Brasil, o movimento é relevante porque os carros chineses já ocupam uma parcela importante do mercado de eletrificados. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), quase 85% dos carros elétricos vendidos no país em 2025 foram fabricados na China.

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A participação tende a ser influenciada também pelo avanço da produção local de empresas chinesas, como BYD e Great Wall Motor.

Não é apenas um plano para carros elétricos

O termo “veículo de nova energia” é mais amplo do que carro elétrico. A estratégia chinesa combina eletrificação com conectividade, software e automação.

O plano prevê a aplicação em larga escala de veículos equipados com sistemas de direção autônoma até 2030. A intenção é também fortalecer tecnologias como cockpits inteligentes, sistemas de assistência ao motorista, computação embarcada e conexão entre veículos e infraestrutura.

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Essa combinação é importante porque muda a natureza da competição entre as montadoras. O automóvel passa a ser, além de um equipamento mecânico, uma plataforma de software e serviços digitais.

A China já parte de uma posição avançada. Segundo o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, cerca de 70% dos carros de passeio novos vendidos no país desde o início de 2026 já contam com sistemas combinados de assistência ao motorista.

O plano também estabelece como objetivo colocar a indústria automobilística chinesa entre as líderes mundiais e ampliar a participação das empresas do país na definição de padrões e regras internacionais para veículos inteligentes.

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A China já está muito perto da meta

A meta de 70% pode parecer ambiciosa, mas a distância em relação ao mercado atual é menor do que o número sugere.

Dados de mercado citados por veículos especializados indicam que os veículos de nova energia já representam cerca de dois terços das vendas de carros de passeio na China. Em agosto, a participação teria chegado a 65,2% das vendas no varejo doméstico.

Isso significa que o governo chinês não está estabelecendo uma meta para criar do zero um mercado de carros elétricos. Está estabelecendo uma referência para consolidar uma transformação que já ocorreu em grande parte.

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A situação é diferente no segmento comercial. O objetivo de 40% até 2030 exige uma expansão maior, especialmente em veículos pesados e de longa distância, nos quais autonomia, infraestrutura de recarga e tempo de abastecimento são desafios maiores.

Menos fábricas, mais escala

Há, porém, uma mudança importante na estratégia chinesa. O governo não está simplesmente incentivando a criação de mais fábricas de carros e baterias.

O novo plano pede maior controle da capacidade produtiva, combate ao excesso de investimentos e estímulo a fusões e reorganizações no setor. A intenção é reduzir a fragmentação da indústria e evitar que empresas sobrevivam apenas por meio de preços baixos.

A preocupação aparece em um momento de forte competição entre as montadoras chinesas. O setor vem enfrentando uma guerra de preços, e Pequim também passou a combater o que classifica como competição desordenada por preços.

Na área de baterias para armazenamento de energia, autoridades chinesas suspenderam temporariamente novas aprovações de fábricas em meio a preocupações com excesso de capacidade e competição por preços.

A mensagem é relevante: a próxima etapa da política industrial chinesa não será necessariamente produzir o maior número possível de carros, mas tornar as empresas mais competitivas e tecnologicamente sofisticadas.

A aposta já está chegando ao Brasil

O efeito dessa estratégia não fica restrito ao mercado chinês.

Nos sete primeiros meses de 2026, a China exportou 2,91 milhões de veículos de nova energia, alta de 120% em relação ao mesmo período do ano anterior. Eles responderam por 47,4% de todas as exportações de veículos chineses no período.

O Brasil está entre os mercados que mais sentem esse movimento. A IEA aponta que 85% dos carros elétricos vendidos no país em 2025 foram fabricados na China.

A presença chinesa, entretanto, começa a mudar de perfil com a instalação de fábricas no território brasileiro.

Isso significa que a disputa não envolve apenas a origem dos carros vendidos aqui. Ela pode afetar preços, oferta de modelos, tecnologias de baterias, sistemas de assistência ao motorista e fornecedores de componentes.

Para as montadoras tradicionais instaladas no Brasil, a transformação também aumenta a pressão para acelerar o desenvolvimento de veículos eletrificados e tecnologias digitais.

A próxima disputa é pelo software

A estratégia chinesa indica ainda uma mudança naquilo que o país pretende exportar.

Além dos carros, as empresas chinesas querem vender tecnologia.

A Xpeng, por exemplo, anunciou nesta semana planos para oferecer a fabricantes estrangeiras tecnologias desenvolvidas para seus veículos, incluindo arquitetura eletrônica, sistemas de cockpit, chips de inteligência artificial e softwares de assistência ao motorista.

A empresa já mantém uma parceria tecnológica com a Volkswagen.

Esse movimento pode levar a competição para além da venda de veículos completos. Empresas chinesas podem se tornar fornecedoras de componentes, baterias, sistemas eletrônicos e softwares para fabricantes de outros países.

Para o consumidor brasileiro, isso pode significar uma oferta crescente de carros com tecnologias que até pouco tempo estavam concentradas em modelos mais caros.

O que muda para o consumidor brasileiro

O plano quinquenal não determina quantos carros chineses serão vendidos no Brasil nem garante que todas as metas chinesas serão alcançadas. Mas estabelece uma direção para a indústria de um país que já é um dos principais fornecedores de veículos eletrificados para o mercado brasileiro.

A combinação de escala de produção, baterias, eletrificação, software e automação pode continuar pressionando as montadoras tradicionais a reduzir custos e acelerar o lançamento de novas tecnologias.

A questão, portanto, não é apenas se o brasileiro vai comprar mais carros elétricos. É se, nos próximos anos, boa parte da tecnologia embarcada nos automóveis vendidos no país será desenvolvida na China.

O plano de Pequim mostra que essa disputa já está em andamento.